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В Омской области усиливают меры безопасности на воде по поручению губернатора

В местах, где купание запрещено, будут установлены предупреждающие знаки.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил усилить меры безопасности детей на воде в преддверии летних каникул. Особое внимание будет уделено подготовке мест отдыха у водоемов и информированию населения о правилах поведения на воде.

Глава региона обратился к мэру Омска Сергею Шелесту и руководителям муниципальных районов с требованием провести проверку всех прибрежных зон и привести их в соответствие с установленными нормами безопасности.

В местах, где купание запрещено, по поручению губернатора установят четкие и заметные предупреждающие знаки. Кроме того, будет усилена разъяснительная работа среди населения с целью напомнить правила поведения у воды и предотвратить несчастные случаи в летний период.