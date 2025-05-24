В Омской области усиливают меры безопасности на воде по поручению губернатора

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил усилить меры безопасности детей на воде в преддверии летних каникул. Особое внимание будет уделено подготовке мест отдыха у водоемов и информированию населения о правилах поведения на воде.
Глава региона обратился к мэру Омска Сергею Шелесту и руководителям муниципальных районов с требованием провести проверку всех прибрежных зон и привести их в соответствие с установленными нормами безопасности.
В местах, где купание запрещено, по поручению губернатора установят четкие и заметные предупреждающие знаки. Кроме того, будет усилена разъяснительная работа среди населения с целью напомнить правила поведения у воды и предотвратить несчастные случаи в летний период.