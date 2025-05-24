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С 10 мая байкеры нарушили ПДД в Красноярском крае 340 раз

Госавтоинспекция края представила тревожную статистику, касающуюся водителей мотоциклов.

Госавтоинспекция края представила тревожную статистику, касающуюся водителей мотоциклов.

В одном из инцидентов красноярка, отдыхая в Таиланде, упала с мотобайка и вернулась домой с 12 переломами. За первые две недели мотосезона произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в результате которых пострадали четыре человека. Причины аварий разнообразны: от превышения скорости и агрессивного вождения до недостатка навыков управления и невнимательности со стороны других водителей.

Инспекторы продолжают активно выявлять нарушения, и более 340 случаев уже зафиксированы. Эта ситуация подчеркивает необходимость повышения безопасности на дорогах и ответственности как со стороны мотоциклистов, так и других участников дорожного движения.

Как ранее писал «МК в Красноярске», по традиции в день открытия мотосезона во второй половине дня сотни байкеров проехали по улицам города. Колонну возглавляли и замкнули сотрудники полка ДПС.