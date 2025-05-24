С 10 мая байкеры нарушили ПДД в Красноярском крае 340 раз

В одном из инцидентов красноярка, отдыхая в Таиланде, упала с мотобайка и вернулась домой с 12 переломами. За первые две недели мотосезона произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в результате которых пострадали четыре человека. Причины аварий разнообразны: от превышения скорости и агрессивного вождения до недостатка навыков управления и невнимательности со стороны других водителей.