В Сынковичах у стен церкви XV века 31 мая пройдет фестиваль

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Один из самых древних готических храмов Беларуси, включенный в Государственный список историко-культурных ценностей, — церковь-крепость XV века в деревне Сынковичи Зельвенского района, приглашает на фестиваль «СынкоВече. Вера. Победа. Созидание», который пройдет 31 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Зельвенском райисполкоме.
В знаковый для Беларуси год 80-летия Великой Победы фестиваль посвящен героическому подвигу белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, 35-летию возобновления службы в церкви Святого Архангела Михаила и Международному дню защиты детей.
Как рассказали организаторы, в этот день на аллее памяти сожженных деревень в Сынковичах отдадут дань памяти погибшим на митинге-реквиеме, после которого пройдет Божественная литургия в храме. В конце богослужения будет отслужен благодарственный молебен для выпускников и преподано благословение для поступления в высшие учебные заведения. Продолжится праздник концертом духовных песнопений.
На основной фестивальной площадке рядом с храмом гости станут свидетелями исторической реконструкции событий Великой Отечественной войны, показательных выступлений отряда специального назначения МВД Республики Беларусь, посетят интерактивные площадки и поучаствуют в сборке-разборке оружия.
Продолжится празднование концертом классической и светской музыки, в котором выступят военный духовой оркестр, белорусские и российские творческие коллективы, исполнители. На фестивале будет представлена выставка картин профессиональных художников и ремесленников из Беларуси и России, пройдут мастер-классы, будут работать торговые ряды. -0-