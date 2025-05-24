В Сынковичах у стен церкви XV века 31 мая пройдет фестиваль

Как рассказали организаторы, в этот день на аллее памяти сожженных деревень в Сынковичах отдадут дань памяти погибшим на митинге-реквиеме, после которого пройдет Божественная литургия в храме. В конце богослужения будет отслужен благодарственный молебен для выпускников и преподано благословение для поступления в высшие учебные заведения. Продолжится праздник концертом духовных песнопений.