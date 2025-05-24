«Вясновы букет»: сотни мастеров народных ремесел со всей Беларуси презентуют работы у Минской ратуши

Концертную программу открыл вокально-хореографический ансамбль им. С. Дробыша «Валачобнікі». Также на сцене выступят заслуженные самодеятельные коллективы — ансамбль народного танца «Радуга», ансамбль народной песни и музыки «Щодрыца», образцовый ансамбль народного танца «Чабарок», фольклорно-этнографический ансамбль «Неруш». С 14.00 до 17.00 свое творчество представят творческие коллективы регионов. Завершится фестиваль в 18.00. Пройдет торжественная церемония награждения мастеров.