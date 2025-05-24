«Вясновы букет»: сотни мастеров народных ремесел со всей Беларуси презентуют работы у Минской ратуши

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль-ярмарка народных художественных ремесел «Вясновы букет» проходит на территории Верхнего города в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
У городской ратуши развернулись подворья областей Беларуси (Минской, Гомельской, Могилевской, Витебской, Гродненской, Брестской) и Минска. Свои работы представили сотни мастеров. В течение дня работает профессиональное жюри, которое оценивает представленные экспозиции.
Концертную программу открыл вокально-хореографический ансамбль им. С. Дробыша «Валачобнікі». Также на сцене выступят заслуженные самодеятельные коллективы — ансамбль народного танца «Радуга», ансамбль народной песни и музыки «Щодрыца», образцовый ансамбль народного танца «Чабарок», фольклорно-этнографический ансамбль «Неруш». С 14.00 до 17.00 свое творчество представят творческие коллективы регионов. Завершится фестиваль в 18.00. Пройдет торжественная церемония награждения мастеров.
В выставке принимают участие мастера народных художественных ремесел, домов и центров ремесел. Жители и гости столицы могут принять участие в мастер-классах, приобрести неповторимые сувениры и работы мастеров в художественном оформлении.
Организаторы фестиваля — Министерство культуры, Минский городской исполнительный комитет, общественное объединение «Белорусский союз мастеров народного творчества», государственное учреждение «Минскконцерт». За годы проведения республиканский фестиваль-ярмарка народных художественных ремесел «Вясновы букет» приобрел широкий положительный резонанс, он любим жителями и гостями столицы за атмосферу настоящего народного праздника с традиционным национальным колоритом. -0-