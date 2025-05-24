За две недели городские белки 16 раз напали на омичей

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, белки чаще всего бросаются на людей из страха — особенно если их пытаются покормить с руки или погладить. Несмотря на милую внешность, эти животные могут быть переносчиками бешенства. Все пострадавшие получают антирабическую вакцину.