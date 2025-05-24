За две недели городские белки 16 раз напали на омичей

В Омске за две недели, с 7 по 19 мая, 16 человек обратились в травмпункты после укусов белок. Все инциденты произошли в черте города — в парках и скверах.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, белки чаще всего бросаются на людей из страха — особенно если их пытаются покормить с руки или погладить. Несмотря на милую внешность, эти животные могут быть переносчиками бешенства. Все пострадавшие получают антирабическую вакцину.
Медики напоминают: при контакте с дикими и даже домашними животными нужно проявлять осторожность. Врачи фиксируют укусы не только от белок, но и от лис, енотов, собак, кошек и даже кроликов и шиншилл. Особую опасность представляют лисы — частые носители бешенства.
Специалисты советуют: не пытайтесь трогать диких животных. А если всё же вас укусили, важно сразу обратиться к врачу.
Ранее мы сообщали, что омич спас домашнюю кошку, которая два дня мяукала на дереве и не могла с него слезть.