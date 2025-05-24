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В Красноярске планируют начать реставрацию Органного зала

Красноярский органный зал планируют отреставрировать к 400-летию города. Филармония уже ищет подрядчика для разработки документации — соответствующий тендер появился на сайте госзакупок 23 мая.

Источник: Newslab.ru

Согласно документам, проект определит, какие именно работы нужно провести в католическом храме, чтобы сохранить объект и приспособить его для современной городской среды. Также подрядчик должен учесть, что на фасаде Органного зала необходимо разместить скульптуры апостолов и Христа, восстановленные ранее.

Начальная цена контракта — 18,15 млн рублей. Срок выполнения — до конца 2026 года. Заявки для участия в тендере принимаются до 9 июня.

Напомним, здание вошло в перечень объектов, которые необходимо реконструировать к юбилею города в 2028 году. Программу подготовки правительство утвердило в конце прошлого года.