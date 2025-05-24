В Красноярске планируют начать реставрацию Органного зала

Согласно документам, проект определит, какие именно работы нужно провести в католическом храме, чтобы сохранить объект и приспособить его для современной городской среды. Также подрядчик должен учесть, что на фасаде Органного зала необходимо разместить скульптуры апостолов и Христа, восстановленные ранее.