В Красноярске планируют начать реставрацию Органного зала

Согласно документам, проект определит, какие именно работы нужно провести в католическом храме, чтобы сохранить объект и приспособить его для современной городской среды. Также подрядчик должен учесть, что на фасаде Органного зала необходимо разместить скульптуры апостолов и Христа, восстановленные ранее.
Начальная цена контракта — 18,15 млн рублей. Срок выполнения — до конца 2026 года. Заявки для участия в тендере принимаются до 9 июня.
Напомним, здание вошло в перечень объектов, которые необходимо реконструировать к юбилею города в 2028 году. Программу подготовки правительство утвердило в конце прошлого года.