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13 химических производств создадут на территории Усолья-Сибирского

Общий объем инвестиций в этот проект составляет 518 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Было принято решение о создании на территории Усолья-Сибирского 13 химических производств, которые будут выпускать 49 видов химической продукции. Общий объем инвестиций в этот проект составляет 518 млрд рублей. Ожидается, что благодаря его реализации появится более девяти тысяч новых рабочих мест, рассказал первый заместитель губернатора приангарья Роман Колесов.

— Химическая отрасль является одной из ключевых для Иркутской области. Доля химического производства в промышленном производстве составляет 8%. На региональных химических предприятиях региона трудятся 12% от общей численности, занятых в промышленности, — отметил Колесов.

Для достижения целей проекта в 2024 году был организован Межрегиональный химический промышленный кластер, который прошел регистрацию в Минпромторге России. В состав кластера вошли 11 организаций из пяти регионов страны, включая семь компаний из Приангарья.

Также была разработана и утверждена дорожная карта по обеспечению Федерального центра химии необходимыми кадрами на период с 2025 по 2030 годы.

Напомним, в день 74-летия Ангарска губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей города, отметив его особую роль в развитии региона. Сегодня в этом городе, где проживает почти 10% населения области, сосредоточены ключевые предприятия нефтехимии, атомной промышленности и строительной отрасли.