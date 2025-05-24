13 химических производств создадут на территории Усолья-Сибирского

Было принято решение о создании на территории Усолья-Сибирского 13 химических производств, которые будут выпускать 49 видов химической продукции. Общий объем инвестиций в этот проект составляет 518 млрд рублей. Ожидается, что благодаря его реализации появится более девяти тысяч новых рабочих мест, рассказал первый заместитель губернатора приангарья Роман Колесов.