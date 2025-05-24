Как выбрать велосипед в Новосибирске: модели от 11 500 ₽ и советы экспертов

Городские модели вроде Stels Navigator 200 за 14 900 рублей идеальны для комфортных прогулок по асфальтированным дорожкам. Любителям бездорожья стоит обратить внимание на горные велосипеды, такие как Forward Apache 2.0 (35 900 ₽) с амортизационной вилкой и дисковыми тормозами. Универсальным решением станут гибриды типа Aist Cross 1.0 (30 900 ₽), а для скоростной езды подойдут шоссейные модели вроде GMINDI S-650 (43 500 ₽).