Путин поздравил «Комсомольскую правду» со столетним юбилеем

«И сейчас военные корреспонденты “Комсомольской правды” находятся на передовой, рядом с нашими бойцами и командирами, рискуя своей жизнью с первых дней специальной военной операции честно рассказывают о борьбе за будущее России, о том, как возрождаются к жизни города и посёлки Донбасса и Новороссии. Благодарю вас за профессионализм, за поддержку волонтёрского движения, за помощь фронту и мирным жителям, за то, что героем ваших репортажей был и остаётся русский, российский солдат, его подвиг во имя Отчизны. Такое внимание к судьбам людей, к их жизни, чувствам, устремлениям всегда отличало журналистов “Комсомолки”. В самые разные политические эпохи, порой драматические времена они стремились добиться справедливости, отстоять правду», — подчеркнул Путин.