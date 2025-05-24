Путин поздравил «Комсомольскую правду» со столетним юбилеем

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием выхода первого номера, отметив патриотическую позицию, оптимизм, свежий взгляд и популярность издания, он также поблагодарил военкоров «Комсомолки», которые с первых дней специальной военной операции рассказывают о борьбе за будущее России и возрождении Донбасса.
«Ровно 100 лет назад — 24 мая 1925 года — вышел в свет первый номер “Комсомольской правды”. От всей души поздравляю с этой большой датой, с днём рождения коллектив нашей легендарной “Комсомолки”, ваших ветеранов и, конечно, вашу огромную, преданную вам аудиторию. Как и миллионы людей, люблю вас за оптимизм и свежий взгляд. Ценю вашу патриотическую позицию, стремление всегда быть со своей страной и народом», — отметил Путин в своем видеообращении.
Он указал на то, что в репортажах издания отразилось целое столетие истории России — с её достижениями и триумфами, суровыми испытаниями и невзгодами. Материалы выдающихся публицистов, знаменитых писателей и поэтов печатались на страницах газеты, и много раз она вела за собой энтузиастов, становилась движущей силой больших начинаний, отметил президент.
«Ваши корреспонденты были всегда на самом острие, на месте событий: рассказывали читателям, как разворачивалась индустриализация страны, возводились ДнепроГЭС и Магнитка, Московский и Горьковский автозаводы, БАМ, другие крупнейшие инфраструктурные и промышленные гиганты. Мы чтим подвиг работников “Комсомолки” в годы Великой Отечественной, мужество и верность долгу тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, кто с блокнотом и фотоаппаратом вёл документальную летопись Победы, разделил вместе с солдатами всю тяжесть фронтовых дорог», — заметил президент.
Он назвал закономерным то, что за заслуги перед Родиной «Комсомольская правда» — как настоящая боевая газета — была награждена орденом Отечественной войны I степени.
«И сейчас военные корреспонденты “Комсомольской правды” находятся на передовой, рядом с нашими бойцами и командирами, рискуя своей жизнью с первых дней специальной военной операции честно рассказывают о борьбе за будущее России, о том, как возрождаются к жизни города и посёлки Донбасса и Новороссии. Благодарю вас за профессионализм, за поддержку волонтёрского движения, за помощь фронту и мирным жителям, за то, что героем ваших репортажей был и остаётся русский, российский солдат, его подвиг во имя Отчизны. Такое внимание к судьбам людей, к их жизни, чувствам, устремлениям всегда отличало журналистов “Комсомолки”. В самые разные политические эпохи, порой драматические времена они стремились добиться справедливости, отстоять правду», — подчеркнул Путин.
Сегодня издание развивает свои лучшие традиции, остаётся в числе самых популярных массовых газет как в России, так и в республиках бывшего СССР.
«Главное, несмотря на солидный возраст, “Комсомольская правда” остаётся юной и деятельной, чувствует пульс времени. И наряду с печатными форматами успешно развивает проекты в социальных сетях, на радио и в интернете, осваивает цифровое пространство. Ещё раз поздравляю вас с юбилеем», — сказал Путин.