Смешанные чувства и большие мечты. Истории брестских выпускников, которые тронут сердце

Она ставит перед собой цель — поступить на факультет международных отношений БГУ, на специальность «международный туризм». «Я люблю получать знания. И мне приносит большое удовольствие ими делиться. Туризм как раз эта сфера. Я прошла отбор по программе “Студент на неделю”, училась как настоящий студент. Это уникальный опыт. Поняла, что это тот факультет, где я хочу быть. Приближаются экзамены, я уверена в своих силах. Очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Казалось бы, БГУ так далеко, но я ощущаю его своим домом, и я туда стремлюсь», — подчеркнула Татьяна.