Смешанные чувства и большие мечты. Истории брестских выпускников, которые тронут сердце

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок 24 мая прозвучал для более чем 10 тыс. выпускников одиннадцатых классов и свыше 16 тыс. девятиклассников Брестской области. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня день у ребят знаковый, волнительный. В одно мгновение прошли 11 лет обучения. Конечно, были приобретены новые друзья, знакомства, наверное, первая любовь. Молодые люди вступают в новый этап — во взрослую жизнь. Хочется пожелать новых побед, удач и обязательно, чтобы исполнились все желания», — тепло обратился к выпускникам Вадим Кравчук. На последний звонок он пришел к учащимся гимназии № 2 Бреста.
Утро выдалось для выпускников особым, своего волнения не скрывали даже юноши. «С одной стороны, мне очень радостно, с другой — немного грустно расставаться с любимыми учителями, одноклассниками. Последний звонок — долгожданное событие, смешанные чувства испытываю», — поделилась одиннадцатиклассница Екатерина Опалейчук. Девушка претендует на золотую медаль. Помимо учебы она была сосредоточена на общественной жизни, входила в мемориальный отряд, занималась различными исследовательскими работами, участвовала в многочисленных конкурсах.
Екатерина планирует поступать в Гродненский государственный медицинский университет. «Я себя вижу только в медицине. Мне нравится заниматься химией и биологией, поэтому выбрала эти предметы профильными. Мысль об этой профессии у меня возникла где-то в 12 лет, когда мы привозили младшую сестру в больницу. Я там наблюдала за происходящим: на скорой привозили то одного, то другого человека. Мне показалось интересным и достойным помогать людям. Я тоже захотела», — рассказала гимназистка.
Одиннадцатиклассника Николая Мисиюка смело можно назвать гордостью гимназии № 2. После десятого класса он принял участие в Европейского географической олимпиаде в Сербии и стал абсолютным победителем. На Международной географической олимпиаде в Ирландии взял серебряную медаль. «После девятого класса, когда уже участвовал в республиканской олимпиаде по географии, понял, что мне действительно нравится эта наука и хотел бы связать с ней свою жизнь. Благодаря этому желанию достиг таких высот. Целенаправленно работал, чтобы улучшать свои знания. В этом году меня ждет Международная олимпиада по наукам о Земле, которая пройдет в Китае, а также Международная географическая олимпиада в Таиланде», — заметил брестчанин.
Николай нацелен поступить на факультет географии и геоинформатики в Белорусский государственный университет. Мечта вполне реальна, ведь благодаря победам на республиканской и международной олимпиадах молодой человек может пройти без экзаменов. «Сегодня действительно очень волнительно. Возможно, еще не до конца осознаю, что 11 лет подходят к концу. Последние три года у меня были очень насыщенными из-за олимпиад. С одноклассниками реже виделись, а хотелось бы чаще», — признался выпускник.
По словам Юлии Пашкевич, в ее душе царят сегодня смешанные чувства. С одной стороны, испытывает облегчение, что позади остается долгий путь учебы в гимназии. При этом девушке грустно расставаться с учителями и одноклассниками. «У нас прекрасные педагоги, которые очень тепло относятся к нам. Мы им за это безмерно благодарны. Ко всему еще дополняется волнение по поводу предстоящих экзаменов, они уже совсем скоро. Во всей этой подготовке к линейке, выпускному даже не успеваешь заметить, как быстро пролетает время. Из-за этого еще больше начинаешь волноваться», — обратила внимание одиннадцатиклассница.
Юлия видит себя студенткой Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Свой выбор остановила на специальности «искусственный интеллект». «Считаю эту отрасль очень перспективной, она очень быстро развивается», — пояснила девушка.
Гречаник Татьяна свое сегодняшнее состояние сравнила с весами. По ее словам, с одной чаши высыпается прошлое, а другую наполняет прилив сил и эмоций. «Нахожусь в переходном периоде. Помню, когда несколько лет назад выпускалась моя сестра. Тогда я думала, какая же она взрослая, пыталась не заплакать на линейке, что она скоро уезжает. А теперь сама сижу с выпускной лентой и не понимаю, как быстро пролетело время. В гимназии я обзавелась людьми, с которыми хочу поддерживать отношения в будущем», — сказала гимназистка.
Она ставит перед собой цель — поступить на факультет международных отношений БГУ, на специальность «международный туризм». «Я люблю получать знания. И мне приносит большое удовольствие ими делиться. Туризм как раз эта сфера. Я прошла отбор по программе “Студент на неделю”, училась как настоящий студент. Это уникальный опыт. Поняла, что это тот факультет, где я хочу быть. Приближаются экзамены, я уверена в своих силах. Очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Казалось бы, БГУ так далеко, но я ощущаю его своим домом, и я туда стремлюсь», — подчеркнула Татьяна.
В Бресте для выпускников девятых и одиннадцатых классов сегодня организовали большой городской праздник, который пройдет вечером на гребном канале. -0-