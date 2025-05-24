Синоптик: В столичном регионе наблюдается резкий рост пожарной опасности

«Едва начавшись, период аномально жаркой и сухой погоды в столичном регионе поспособствовал резкому росту пожарной опасности, и это несмотря на то, что первые две декады мая были холодными и влажными — месячная норма осадков в большинстве районов уже перевыполнена. В такой ситуации вчера на карте пожарной опасности в лесных массивах столичного региона был лишь один район с высоким, предпоследним из пяти возможных, классом пожарной опасности, сегодня таких уже три. Напомним, что метеорологический показатель степени пожарной опасности делится на пять классов от первого, где пожарная опасность отсутствует, до пятого — максимального, с чрезвычайной пожарной опасностью», — говорится в сообщении.