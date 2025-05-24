В Самарской области Последний звонок прозвенел для более чем 12 тысяч учеников

24 мая в школах нашего региона прошли торжественные линейки по случаю окончания учебного года. Первые лица области в этот день отправились в учебные заведения Самарской области, чтобы поздравить выпускников.
Губернатор Вячеслав Федорищев 24 мая побывал с рабочим визитом в Сызрани. Там глава региона побывал в 29-й школе.
«Для 17 выпускников здесь прозвенел последний звонок. Поздравил ребят, учителей, родителей. Всего в эту субботу более 12 тысяч наших одиннадцатиклассников прощаются со школами. Впереди — новая, интересная пора! В добрый путь! Пусть все экзамены будут сданы на “отлично”», — написал у себя в телеграм-канале губернатор.
А первый замглавы региона Михаил Смирнов отправился сегодня в Елховку поздравлять учащихся местной школы имени героя СССР М. Н. Заводского.
«Был рад увидеть многих своих давних знакомых из Елховского района. Передал педагогам самые добрые слова от губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, а ребятам искренне пожелал успехов во взрослой жизни», — сообщил в своих соцсетях вице-губернатор.
Стоит отметить, что ранее в Минобре региона уточняли: последний звонок 24 мая прозвенит для 12 209 одиннадцатиклассников Самарской области. В этом году на золотые медали претендует 1536 выпускников, а на серебряные — 1050.
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