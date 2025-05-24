В Самарской области Последний звонок прозвенел для более чем 12 тысяч учеников

«Для 17 выпускников здесь прозвенел последний звонок. Поздравил ребят, учителей, родителей. Всего в эту субботу более 12 тысяч наших одиннадцатиклассников прощаются со школами. Впереди — новая, интересная пора! В добрый путь! Пусть все экзамены будут сданы на “отлично”», — написал у себя в телеграм-канале губернатор.