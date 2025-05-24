Новосибирцам рассказали о возможностях и рисках крипто-пенсий

Ожидается, что массовое принятие крипто-пенсий начнётся не раньше 2027−2028 годов, но уже сейчас фрилансеры и цифровые кочевники активно используют эти инструменты. Эксперты советуют осторожно подходить к инвестициям и следить за изменениями в законодательстве.