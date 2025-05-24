Новосибирцам рассказали о возможностях и рисках крипто-пенсий

В Новосибирске обсудили перспективы крипто-пенсий, которые становятся реальной альтернативой традиционным пенсионным схемам. Управляющий партнёр SkyCapital Денис Балашов представил анализ DeFi-продуктов и DAO, предлагающих новые подходы к долгосрочным инвестициям. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.
Среди ключевых предложений — доходные стейкинг-протоколы и долгосрочные DeFi-пулы, позволяющие накапливать средства с минимальными рисками. DAO-пенсионные пулы дают возможность участникам совместно определять стратегии и условия выплат.
Однако крипто-пенсии сопряжены с определёнными рисками, такими как технические уязвимости, рыночная волатильность и отсутствие регуляторной защиты. Новые стартапы, такие как Superfluid и Akropolis, предлагают автоматизированные решения для получения пенсий.
Ожидается, что массовое принятие крипто-пенсий начнётся не раньше 2027−2028 годов, но уже сейчас фрилансеры и цифровые кочевники активно используют эти инструменты. Эксперты советуют осторожно подходить к инвестициям и следить за изменениями в законодательстве.