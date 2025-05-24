Выставочный зал белорусских товаров в этом году откроют в сухопутном порту Ганьсу (Увэй)

24 мая, Увэй /Корр. БЕЛТА/. Выставочный зал белорусских товаров и услуг в этом году откроют в международном сухопутном порту Ганьсу (Увэй). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель исполнительного директора комитета по управлению Международным сухопутным портом Ганьсу (Увэй) Се Госинь.
По его словам, создание такого центра будет способствовать конкретному знакомству китайских партнеров с белорусской продукцией и более активным ее поставкам в Китай.
«Отсюда до Минска железнодорожный состав идет примерно 20 дней, перевозя различные грузы, предоставляемые нашими партнерами. Ежемесячно мы отправляем примерно пять составов (один состав включает 55 контейнеров)» , — рассказал менеджер по иностранным делам Логистического центра Увэй Яо Цзянань.
«Первый такой состав был отправлен в Беларусь в 2018 году, потом был перерыв в связи с пандемией, а в 2021 году грузоперевозки возобновились. И за 2024 год были отправлены 22 состава из Китая. Из Беларуси привозится говядина, а также куриные лапы рефрежераторами», — отметил он.
Международный сухопутный порт Ганьсу (Увэй) является одним из трех ключевых международных сухопутных портовых строительств, на которых акцентируют внимание правительство провинции и губернатор. Это важный узел в экономическом поясе Шелкового пути в провинции Ганьсу и новом морском сухопутном канале в западном направлении.
В 2016 году правительство провинции утвердило Стратегический план развития Ганьсу (Увэй) международного сухопутного порта на 2016−2030 годы, в который включена центральная зона с проектируемой площадью 5,9 кв.км. В центре его предусмотрены создание таможенного логистического центра, а также зонированных контрольных площадей для ввоза древесины и мяса, международного контейнерного терминала и центра обучения, направленных на стимулирование внешнеэкономической деятельности.
Основным направлением деятельности станет использование как международных, так и внутренних рынков и ресурсов с акцентом на международную торговлю, логистику и переработку древесины и продуктов питания, создание международных логистических узлов для открытого запада и баз для переработки и распределения экспортируемой продукции. -0-
Фото Алины Гришкевич.