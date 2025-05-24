Выставочный зал белорусских товаров в этом году откроют в сухопутном порту Ганьсу (Увэй)

«Первый такой состав был отправлен в Беларусь в 2018 году, потом был перерыв в связи с пандемией, а в 2021 году грузоперевозки возобновились. И за 2024 год были отправлены 22 состава из Китая. Из Беларуси привозится говядина, а также куриные лапы рефрежераторами», — отметил он.