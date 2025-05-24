В Новосибирской области хотят перестать платить за уход за пожилыми

В Заксобрании рассказали о новых изменениях в правилах ухода за людьми с инвалидностью и пожилыми гражданами. Законопроект должен будет привести областное законодательство в соответствии с федеральным. Суть в том, что с начала года ежемесячные выплаты за уход отменены — они превращены в надбавку к пенсии инвалидам первой группы и лицам в возрасте 80 лет и старше.
— Ранее лица, ухаживающие за пожилыми гражданами или инвалидами первой группы, получали соответствующую выплату и признавались занятыми. Данный статус являлся основанием для предоставления двух мер социальной поддержки: ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, — цитирует издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» председателя комитета заксобрания по социальной политике Игоря Гришунина.
После отмены данной выплаты лица, ухаживающие за пожилыми людьми, не будут считаться занятыми.