Еще два села в Казахстане отказались от алкоголя

Отмечается, что отказ от алкоголя стал результатом совместных усилий органов прокуратуры, местных властей и активных жителей, демонстрируя реальный вклад сообщества в укрепление правопорядка и улучшение качества жизни. В марте мы писали о том, что еще 33 казахстанских села отказались от алкоголя — на этот раз в Актюбинской области. Наибольшее количество безалкогольных поселков приходится на долю Темирского района. Здесь сразу семь населенных пунктов (Кайынды, Бабатай, Шибулак, Аксай, Бірлік, Шыгырлы, Ащысай) отказались от продажи спиртных напитков. Тем временем в Кызылординской области 18 населенных пунктов перешли на трезвый образ жизни. В некоторых из них за последние три года не зафиксировали ни одного преступления. В 53 селах Атырауской области также отказались от продажи спиртных напитков.