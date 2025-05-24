Еще два села в Казахстане отказались от алкоголя

Об этом сообщили в областной прокуратуре.
«В рамках реализации концепции “Закон и Порядок”, в селах Жамбыл и Шагырсай был сделан весомый шаг к укреплению общественного порядка — жители полностью отказались от употребления и продажи алкоголя. На сходах в обоих селах все присутствующие единогласно поддержали инициативу о переходе к здоровому образу жизни», — говорится в сообщении госоргана.
Сообщается, что местные магазины откликнулись на решение сельчан — предприниматели добровольно исключили алкогольную продукцию из ассортимента и прекратили ее завоз.
Отмечается, что отказ от алкоголя стал результатом совместных усилий органов прокуратуры, местных властей и активных жителей, демонстрируя реальный вклад сообщества в укрепление правопорядка и улучшение качества жизни. В марте мы писали о том, что еще 33 казахстанских села отказались от алкоголя — на этот раз в Актюбинской области. Наибольшее количество безалкогольных поселков приходится на долю Темирского района. Здесь сразу семь населенных пунктов (Кайынды, Бабатай, Шибулак, Аксай, Бірлік, Шыгырлы, Ащысай) отказались от продажи спиртных напитков. Тем временем в Кызылординской области 18 населенных пунктов перешли на трезвый образ жизни. В некоторых из них за последние три года не зафиксировали ни одного преступления. В 53 селах Атырауской области также отказались от продажи спиртных напитков.
Как результат — за два года там не зарегистрировано ни одного правонарушения. Сейчас этот опыт решили распространить по всему региону.