Календарь турсобытий лета-2025: где будем веселиться в Беларуси?

Музыкальные вечера, спортивные и творческие фестивали, старинные обряды и бард-рыбалки, а еще — гастрошоу, fashion-конкурс. Рассказываем, какие мероприятия в Беларуси включены в календарь турсобытий лета-2025.
Июнь: проводы русалки и сплав на байдарках.
Празднование 1163-летия Полоцка пройдет с 31 мая по 1 июня. Гостей ожидают праздничная концертная программа, выставка-продажа изделий в городе мастеров, мастер-классы и турниры. 5 июня — торжества, посвященные Дню памяти Преподобной Евфросинии Полоцкой и 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря.
Также 1 июня в регионах запланированы семейные праздники, приуроченные к Международному дню защиты детей. В частности, «Большой прыжок в лето» совершат в экопарке «Акварель» Пуховичского района.
Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi» 6−7 июня принимают Поставы. На празднике будут представлены спортивные, культурно-исторические, художественные площадки, зоны фуд-корта и семейного отдыха, ярмарка мастеров-ремесленников, многочисленные мастер-классы.
В эти же дни в Орше состоится фестиваль льна POLE KVETAK 2025. На городской площади возле коллегиума иезуитов будут работать тематические и игровые площадки, фуд-корты. В программе — гастрошоу, fashion-конкурс льняных коллекций, шоу с участием белорусских и зарубежных артистов.
С 6 по 8 июня пройдет фестиваль водного туризма «Мотольская регата». Участники сплавятся по маршруту: деревня Бусса Ивановского района — деревня Чемерин, деревня Поречье Пинского района — агрогородок Мотоль Ивановского района. Вся 42-километровая дистанция пролегает по реке Ясельда. На месте промежуточного финиша запланированы соревнования по дартсу, ориент-шоу, фигурному вождению байдарки, фигурному вождению велосипеда, пляжному волейболу.
Несвиж в эти дни приглашает на «Вечера музыкального театра “Петербургская оперетта в замке Радзивиллов”. Такое мероприятие организуют впервые.
Фестиваль самодеятельного творчества «Добрыя суседзі», который собирает множество участников из Беларуси и соседних стран, состоится 7 июня в Беловежской пуще, фестиваль «Клёвый Браслав» — на туристической стоянке «Перетяг» на Браславских озерах, шляхетский фест «Жамчужная зорка — палац Умястоўскіх» — в Ивьевском районе. Лидский замок приглашает на шоу «Магия огня и света».
Также представлены в календаре обрядовые мероприятия. Туристы в Лунинецком и Чечерском районах смогут увидеть старинный обряд «Вождение Куста», который проходит на второй день праздника Святой Троицы. Он имеет статус элемента нематериального культурного наследия Беларуси. Процессия во главе с девушкой в виде Куста посещает крестьянские дворы с пожеланиями хозяевам здоровья, благополучия и богатого урожая. В Новинках Калинковичского района сохранился обряд «Перенос свечи», в деревне Великий Бор — обряд «Проводы русалки».
Традиционно масштабно отметят в Беларуси праздник «Купалье». Так, 21 июня празднование развернется в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта (агрогородок Озерцо), музейном комплексе «Дудутки».
В амфитеатре Молодечно 13−14 июня пройдет Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2025», в Любчанском замке 14 июня — «Любчанскi шпацыр Радзiвiлаў», а 28 июня в агрогородке Дворец — праздник «Лунiнецкiя клубнiцы».
Июль: арт-пикник, шагаловские дни и бард-рыбалка.
Главное событие июля — День Независимости. К знаковой дате туробъекты готовят тематические программы. Так, в центре экологического туризма «Станьково» и на «Линии Сталина» покажут военно-исторические реконструкции, а в Рогачеве устроят праздник «Беларуская вышыванка».
На 3−10 июля намечен сплав «Путем графа Константина Тышкевича» (деревня Камено Вилейского района). Также в начале месяца пройдут народные гулянья «Купала-фест», музыкальные вечера на канале Огинского в Слониме, арт-пикник «На хвалях Нёмана» в Мостах.
Праздник в честь Будславской иконы Божьей матери состоится 5 июля, республиканский праздник-фестиваль «Александрия собирает друзей» — 5−6 июля, форум «Международные шагаловские дни в городе Витебске» к 138-летию со дня рождения Марка Шагала — 6−7 июля.
На 8−14 июля запланирован XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», на 12 июля — фестиваль «Легендарные эпохи» в Зельве, на 18−19 июля — международный праздник «Вишневый фестиваль» в Глубоком. XII Республиканский фестиваль народного юмора «Автюки» намечен на 19 июля.
Фестиваль славы белорусского оружия «Наш Грюнвальд» состоится 21 июля в музейном комплексе «Дудутки», международный спортивно-музыкальный фестиваль Viva Braslav — 25−27 июля в Браславе.
В Поставах 25−27 июля пройдет XXXV Международный фестиваль народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік», в деревне Чечевичи Быховского района — фестиваль «Большая бард-рыбалка».
Также туристов ждут 26 июля на гастрофесте «Вороновский драник» в Вороново и празднике льна «Лёнфэст» в агрогородке Малюшичи Кореличского района.
Август: каравай-фест, мифология и Средневековье.
В августе программа не менее насыщенная. Состоится Национальный фестиваль охоты и рыболовства в Беловежской Пуще, «Бульбяны фэст» (Шарковщинский район, агрогородок Германовичи), XIII фестиваль «Гольшанский замок», праздник средневековой культуры «Рыцарскі фэст» в Мстиславле. Кроме того, на последний месяц лета намечено проведение международного фестиваля фольклора «Мотальскія прысмакі», праздника «Ивьевский помидор», фестиваля средневековой культуры «Новогрудский замок», международного фестиваля славянской мифологии «Шлях Цмока».
В Дрибине в августе пройдет XIV региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел «Дрыбінскія таржкі», в Свислочи — каравай-фест «Бацькава булка», в Воложинском районе — «Фестиваль меда».
Также в календаре значатся праздник «Ганненскі кірмаш» (Зельва), «Востраў Нясвіж Фэст», фестиваль «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение» (Новогрудок), праздник «Дажынкi-2025» (Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта), слет любителей водного туризма «Днепро-Бугская эстафета» (Ивановский район, Днепро-Бугский канал).
В Ляховичском районе пройдет фестиваль органной музыки в костеле святых Петра и Павла, в Сынковичах Зельвенского района — праздник иконы Божией Матери «Всецарица».
| По материалам БЕЛТА. Фото БЕЛТА.
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