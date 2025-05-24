Календарь турсобытий лета-2025: где будем веселиться в Беларуси?

Также представлены в календаре обрядовые мероприятия. Туристы в Лунинецком и Чечерском районах смогут увидеть старинный обряд «Вождение Куста», который проходит на второй день праздника Святой Троицы. Он имеет статус элемента нематериального культурного наследия Беларуси. Процессия во главе с девушкой в виде Куста посещает крестьянские дворы с пожеланиями хозяевам здоровья, благополучия и богатого урожая. В Новинках Калинковичского района сохранился обряд «Перенос свечи», в деревне Великий Бор — обряд «Проводы русалки».