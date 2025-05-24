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Кто возьмёт Кубок Молдовы: «Шериф» и «Милсами» сойдутся в финале в Тирасполе

В эту субботу, 24 мая, болельщиков ждет главное футбольное событие страны — финал Кубка Молдовы сезона 2024/2025, где за трофей поборются «Шериф» (Тирасполь) и «Милсами» (Оргеев).

Источник: Комсомольская правда

Матч пройдёт на Большой арене спорткомплекса «Шериф» в Тирасполе и начнётся в 19:00.

«Милсами»: с чемпионским настроением — за Кубком.

Команда из Оргеева подходит к финалу в отличной форме. По словам тренера, эмоциональное состояние игроков на высоте, а желание победить — запредельное.

Полузащитник Раду Гынсарь уверен: «Это не просто финал, это возможность закрепить успешный сезон». Он признаёт, что играть в Тирасполе — не просто, но надеется на мощную поддержку болельщиков:

«Наша сила — в сплочённости и духе команды. Надеюсь, фанаты приедут и сделают Тирасполь немного нашим».

«Шериф»: последний шанс взять трофей.

Для тираспольского гранда этот финал — последняя возможность реабилитироваться за сезон. Тренер Виктор Михайлов отметил, что «Милсами» — достойный соперник.

Обе команды мотивированы, обе готовы к бою. У «Милсами» — чемпионская уверенность и командный дух, у «Шерифа» — домашнее поле и жажда реванша. Кто заберёт Кубок Молдовы 2024/25 — узнаем уже в субботу вечером.