Кто возьмёт Кубок Молдовы: «Шериф» и «Милсами» сойдутся в финале в Тирасполе

Матч пройдёт на Большой арене спорткомплекса «Шериф» в Тирасполе и начнётся в 19:00.
«Милсами»: с чемпионским настроением — за Кубком.
Команда из Оргеева подходит к финалу в отличной форме. По словам тренера, эмоциональное состояние игроков на высоте, а желание победить — запредельное.
Полузащитник Раду Гынсарь уверен: «Это не просто финал, это возможность закрепить успешный сезон». Он признаёт, что играть в Тирасполе — не просто, но надеется на мощную поддержку болельщиков:
«Наша сила — в сплочённости и духе команды. Надеюсь, фанаты приедут и сделают Тирасполь немного нашим».
«Шериф»: последний шанс взять трофей.
Для тираспольского гранда этот финал — последняя возможность реабилитироваться за сезон. Тренер Виктор Михайлов отметил, что «Милсами» — достойный соперник.
Обе команды мотивированы, обе готовы к бою. У «Милсами» — чемпионская уверенность и командный дух, у «Шерифа» — домашнее поле и жажда реванша. Кто заберёт Кубок Молдовы 2024/25 — узнаем уже в субботу вечером.