В школах Самарской области 24 мая прозвенели Последние звонки

В субботу, 24 мая 2025 года, в школах Самарской области прошли Последние звонки. В этом году со школой прощаются больше 12 тысяч одиннадцатиклассников. Такую цифру назвал губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Всего в эту субботу более 12 тысяч наших одиннадцатиклассников прощаются со школами. Впереди — новая, интересная пора! В добрый путь!» — написал глава Самарской области в своем телеграм-канале.
Сам Вячеслав Федорищев в этот день посетил школу № 29 в Сызрани. 17 выпускникам учебного учреждения губернатор пожелал удачи лично.
Последний звонок прозвенел и в самом большой образовательном центре региона — в школе в Южном городе. Там выпустились 1154 одиннадцатиклассника. Об этом рассказал глава Волжского района Александр Шарков, который поздравил выпускников лично.