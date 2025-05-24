Главу администрации Новочеркасска планируют отправить в отставку

В Новочеркасске планируют принять отставку действующего главы администрации города Юрия Лысенко. Неутвержденный проект решения опубликован на сайте гордумы.
В документе сказано, что полномочия главы новочеркасской администрации могут досрочно прекратить уже 30 мая 2025 года. Утвердят ли этот документ, пока неизвестно.
Напомним, ранее Юрию Лысенко предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил чиновника под стражу до 13 июля 2025 года включительно.
По данным следствия, в 2024 году глава администрации при участии своего подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общую стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.
Предварительно, застройщик пытался договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.
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