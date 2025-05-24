В Омске из-за непогоды отменили концертные программы в парках

«Мы с большим нетерпением ждали этой встречи с вами на свежем воздухе, однако прогноз погоды не оставляет нам выбора. Безопасность зрителей и музыкантов — наш приоритет», — говорится в сообщении учреждения.

Кроме того, городские парки приостановили работу аттракционов, а концертные программы, запланированные на выходные, также отменены из-за непогоды.