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В Омске из-за непогоды отменили концертные программы в парках

Работу аттракционов также приостановили.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 66% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Om1 Омск

Синоптики прогнозируют усиление ветра, ливни и грозы в регионе. В связи с этим в омских парках были отменены несколько запланированных мероприятий.
Омская филармония сообщила об отмене открытого концерта Академического симфонического оркестра, который должен был пройти у Концертного зала.

«Мы с большим нетерпением ждали этой встречи с вами на свежем воздухе, однако прогноз погоды не оставляет нам выбора. Безопасность зрителей и музыкантов — наш приоритет», — говорится в сообщении учреждения.
Кроме того, городские парки приостановили работу аттракционов, а концертные программы, запланированные на выходные, также отменены из-за непогоды.