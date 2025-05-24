Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с особой датой

Тезоименитство — это день, когда Патриарх Кирилл получил свое церковное имя.
Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства. Об этом сообщает telegram-канал Кремля.
«Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства», — сообщил telegram-канал Кремля. В ходе беседы глава государства особо отметил вклад Предстоятеля Русской Православной Церкви в сохранение русской культуры и поддержку соотечественников за рубежом.
Путин констатировал, что в последнее время наблюдается варварское отношение к русской культуре, что не делает чести инициаторам таких действий. Он выразил уверенность, что работа Патриарха по поддержке русского языка и традиционных ценностей остается важнейшей миссией.
Тезоименитство — это день, когда Патриарх Кирилл получил свое церковное имя при принятии духовного сана. Ранее Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства, отметив его роль в укреплении духовных основ и развитии межконфессионального взаимодействия, сообщает Ридус.