В конце мая некоторые жители Ростовской области останутся без телевидения

В Ростовской области, в одном городе и четырех населенных пунктах, в конце мая 2025 года будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.
Перебои в вещании ожидаются:
26 мая в слободе Дегтево (Миллеровский район), с 11 до 17 часов;
27 мая в селе Ефремовка (Неклиновский района), с 10 до 16 часов;
28 мая в поселке Чертково (Чертковский район), с 11 до 17 часов;
29 мая в хуторе Мирный (Егорлыкский район), с 10 до 16 часов;
29 мая в городе Гуково, с 11 до 17 часов.
Кратковременные отключения собираются провести во время профилактических и плановых работ. Все действия согласовали с вещателями.
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