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В конце мая некоторые жители Ростовской области останутся без телевидения

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе ТВ и радио с 26 по 29 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в одном городе и четырех населенных пунктах, в конце мая 2025 года будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.

Перебои в вещании ожидаются:

26 мая в слободе Дегтево (Миллеровский район), с 11 до 17 часов;

27 мая в селе Ефремовка (Неклиновский района), с 10 до 16 часов;

28 мая в поселке Чертково (Чертковский район), с 11 до 17 часов;

29 мая в хуторе Мирный (Егорлыкский район), с 10 до 16 часов;

29 мая в городе Гуково, с 11 до 17 часов.

Кратковременные отключения собираются провести во время профилактических и плановых работ. Все действия согласовали с вещателями.

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