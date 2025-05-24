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В ГАИ анонсировали массовые проверки на дорогах Уфы

В Уфе сотрудники ГАИ проведут массовые проверки водителей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 мая, в Уфе сотрудники ГАИ планируют выехать на массовые рейды по дорогам башкирской столицы. Как сообщили в пресс-службе Отдела ГАИ по Уфе, массовые проверки водителей направлены на предупреждение нарушений ПДД.

Сотрудники дорожной полиции будут патрулировать улицы города и выставят дополнительные посты. Проверять водителей будут на признаки опьянения, также пристальное внимание уделят перевозке детей родителями. Чтобы маленькие пассажиры обязательно ехали в детских автокреслах.

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