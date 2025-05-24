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Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков отметило 85-летие 24 мая

Сегодня, 24 мая, в Сызрани прошел торжественный митинг.

Сегодня, 24 мая, в Сызрани прошел торжественный митинг. Местному высшему военному авиационному училищу летчиков (СВВАУЛ) исполнилось 85 лет.

На торжественном митинге побывал губернатор Самарской области. Вячеслав Федорищев вручил сотрудникам училища почетные грамоты и возложил цветы к Вечному огню. Об этом глава региона написал в своем тг-канале. В посте губернатор назвал СВВАУЛ легендарным учебным заведением.

«Выпускники училища сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны. Выполняли боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии. Ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы. Сегодня училище продолжает лучшие традиции: воспитывает настоящих патриотов, людей чести и долга, укрепляя мощь российской военной авиации», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора, за всю историю СВВАУЛ 80 его выпускников удостоились званий Героев СССР, Социалистического Труда и Российской Федерации.

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