Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков отметило 85-летие 24 мая

«Выпускники училища сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны. Выполняли боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии. Ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы. Сегодня училище продолжает лучшие традиции: воспитывает настоящих патриотов, людей чести и долга, укрепляя мощь российской военной авиации», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.