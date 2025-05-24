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В Красноярске благоустраивают сквер на улице Борисевича

Этот проект был выбран жителями городаВ Красноярске скоро появится новый современный сквер.

Этот проект был выбран жителями города.

В Красноярске скоро появится новый современный сквер. Его место расположения- улица Борисевича.

Более 16 тысяч жителей поддержали изменение этого общественного пространства в 2024 году в рамках голосования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Теперь здесь не будет пустыря. На месте появятся дорожки для пешеходов, велосипедистов и самокатов. Кроме того, проект предусматривает зоны воркаута, уличные тренажеры. Есть и не менее интересное развлечение- качели для взрослых, танцевальная площадка, смотровые точки. В целом — это будет любимое всеми место отдыха.

Как ранее писал «МК в Красноярске», за химкомбинатом «Енисей» построят дендрарий за полмиллиарда. Для реализации проекта выделен участок в 30 гектаров, расположенный на улице 26 Бакинских комиссаров.