В Красноярске благоустраивают сквер на улице Борисевича

Теперь здесь не будет пустыря. На месте появятся дорожки для пешеходов, велосипедистов и самокатов. Кроме того, проект предусматривает зоны воркаута, уличные тренажеры. Есть и не менее интересное развлечение- качели для взрослых, танцевальная площадка, смотровые точки. В целом — это будет любимое всеми место отдыха.