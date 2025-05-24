Последние звонки состоялись в школах Иркутской области

С утра Приангарье приняло эстафету Последних звонков от дальневосточных регионов. Более 12,7 тысячи вчерашних одиннадцатиклассников со всей области стали главными участниками этого трогательного события.
Губернатор Игорь Кобзев лично посетил иркутскую школу № 11, которая в год своего 110-летнего юбилея выпускает два 11-х класса — всего 56 ребят. Среди ее знаменитых выпускников: Герой Советского Союза, летчик-штурмовик Анатолий Богданов, учёный-химик, доктор химических наук Борис Трофимов, российский космонавт-испытатель, Герой России Анатолий Иванишин, всемирно известный пианист, народный артист России Денис Леонидович Мацуев и многие другие выдающиеся личности.
В этом году в Иркутске 11-й класс окончат 3770 школьников. Основной период сдачи единого государственного экзамена запланирован с 23 мая по 4 июля.
Напомним, после двух переносов концерт Полины Гагариной в Иркутске наконец состоялся — и сразу с аншлагом. Несмотря на цены в 8−11 тысяч рублей, зал был забит до отказа.