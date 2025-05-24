«Движение первых» запустило новый этап просветительской эстафеты Минфина

«Всероссийская просветительская эстафета “Мои финансы: безопасность для всей семьи” — это информационная площадка для непрерывного просвещения людей всех возрастов. И здесь объединены знания Минфина России, регионов и федеральных методических центров. При поддержке ребят из “Движения первых” мы сможем донести финансовую грамотность до каждого жителя нашей страны», — приводятся в сообщении слова главного редактора портала Марии Соловиченко.