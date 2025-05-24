«Движение первых» запустило новый этап просветительской эстафеты Минфина

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. «Движение первых» запустило пятый этап всероссийской просветительской эстафеты министерства финансов РФ «Мои финансы: финансовая безопасность для всей семьи», сообщили в пресс-службе движения.
Старт эстафеты состоялся в рамках международного киберфестиваля Positive Hack Days, который проходит с 22 по 24 мая в Москве.
«На масштабном событии, посвященном цифровым технологиям и кибербезопасности, “Первые” запустили пятый этап всероссийской просветительской эстафеты министерства финансов России, открыли образовательную школу по безопасному вождению самокатов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности и получили награды за проекты в сфере безопасности», — говорится в сообщении.
Как сообщили в движении, цель эстафеты — повысить интерес экономически активных граждан РФ к теме финансовой грамотности. Мероприятия проводятся как оффлайн, так и онлайн. Основной площадкой эстафеты стал портал моифинансы.рф.
«Всероссийская просветительская эстафета “Мои финансы: безопасность для всей семьи” — это информационная площадка для непрерывного просвещения людей всех возрастов. И здесь объединены знания Минфина России, регионов и федеральных методических центров. При поддержке ребят из “Движения первых” мы сможем донести финансовую грамотность до каждого жителя нашей страны», — приводятся в сообщении слова главного редактора портала Марии Соловиченко.
Кроме того, на фестивале работает школа «Безопасность в Движении» от «Движения первых» и сервиса «МТС Юрент». Посетители школы узнали правила дорожного движения и культуры передвижения на самокатах и велосипедах.