Минобороны Беларуси сказало о поставках современнейших самолетов Су-30СМ2

На следующей неделе в белорусскую армию поступят на вооружение современнейшие самолеты Су-30СМ2. Соответствующей информацией, как пишет БелТА, поделился министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Также в скором времени на вооружение поступит и другая современная военная техника: вертолеты Ми-35, БТР-82А, беспилотные авиационные комплексы.
— Все это нашим новобранцам предстоит изучить и научиться применять, — приводит слова главы военного ведомства БелТА.
Ранее мы писали о том, что высланный из страны иностранец в нарушение запрета вернулся в Беларусь (читать далее вот тут).