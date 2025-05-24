Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Беларуси сказало о поставках современнейших самолетов Су-30СМ2

Министр обороны Беларуси сказал, что после 25 мая на вооружение поступят самолеты Су-30СМ2.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в белорусскую армию поступят на вооружение современнейшие самолеты Су-30СМ2. Соответствующей информацией, как пишет БелТА, поделился министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Также в скором времени на вооружение поступит и другая современная военная техника: вертолеты Ми-35, БТР-82А, беспилотные авиационные комплексы.

— Все это нашим новобранцам предстоит изучить и научиться применять, — приводит слова главы военного ведомства БелТА.

Ранее мы писали о том, что высланный из страны иностранец в нарушение запрета вернулся в Беларусь (читать далее вот тут).