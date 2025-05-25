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В школах Приднестровья прозвенел последний звонок

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая — Sputnik. В школах Приднестровья в эту субботу прозвенел последний звонок 2024−2025 учебного года. В этот день он прозвучал 43 тысяч школьников. Из них 2063 выпускников 11 класса и 4203 — девятого класса.

Источник: Sputnik.md

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к школьникам, для которых завершился очередной учебный год.

«Впереди экзамены, но учебный процесс официально на паузе. Я поздравляю учеников и их родителей. Благодарю за труд педагогов», — говорится в сообщении главы региона.

Также он выступил со словами напутствия и поддержки выпускникам.

Им предстоит волнительный и ответственный период, первое серьезное испытание, успешное прохождение которого во многом определит дальнейший жизненный путь. Удачи на экзаменах и смелости в принятии решений!

заявил Красносельский

После завершения торжественных линеек для выпускников по уже сложившейся традиции организовали автопробег. Около 30 ярко украшенных машин проехали колонной по районам Бендер.