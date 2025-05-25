В школах Приднестровья прозвенел последний звонок

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая — Sputnik. В школах Приднестровья в эту субботу прозвенел последний звонок 2024−2025 учебного года. В этот день он прозвучал 43 тысяч школьников. Из них 2063 выпускников 11 класса и 4203 — девятого класса.