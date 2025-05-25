В школах Приднестровья прозвенел последний звонок

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к школьникам, для которых завершился очередной учебный год.
«Впереди экзамены, но учебный процесс официально на паузе. Я поздравляю учеников и их родителей. Благодарю за труд педагогов», — говорится в сообщении главы региона.
Также он выступил со словами напутствия и поддержки выпускникам.
Им предстоит волнительный и ответственный период, первое серьезное испытание, успешное прохождение которого во многом определит дальнейший жизненный путь. Удачи на экзаменах и смелости в принятии решений!
После завершения торжественных линеек для выпускников по уже сложившейся традиции организовали автопробег. Около 30 ярко украшенных машин проехали колонной по районам Бендер.