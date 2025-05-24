«Очень рад, что попал в эту часть». Более 2,5 тыс. новобранцев приняли военную присягу в 72-м ОУЦ

24 мая, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. военнослужащих нового пополнения 72-го гвардейского Объединенного учебного центра приняли военную присягу, передает корреспондент БЕЛТА.
Одним из тех, кто присягнул на верность народу Беларуси в 72-м ОУЦ, стал Юрий Михолап. Молодой человек рассказал, что ему приятно видеть родных и друзей в такой ответственный для него день. «Я уже успел познакомиться с ребятами, все они разные и по-своему интересные. Стараемся помогать друг другу, потому что вместе всегда проще, — уверен Юрий. — Поначалу, конечно, было непривычно без смартфона и других гаджетов, но через несколько дней мы к этому привыкли. Очень рад, что попал в эту часть».
Мать военнослужащего Татьяна Михолап призналась, что для нее присяга сына — очень трогательный и волнительный момент. «Я считаю, что каждому мальчишке нужно отслужить, чтобы, если понадобится, встать на защиту своей Родины, своей семьи», — сказала Татьяна Михолап.
Поддержать сына приехала и семья Булыга. У супругов Андрея и Натальи служит средний сын. Сам Андрей Булыга выполнял интернациональный долг в Афганистане. «Я с самого детства воспитывал сыновей в патриотическом духе. Обстановка вокруг нашей страны непростая, и ребята должны уметь защитить Родину. Думаю, в армии их научат быть готовыми ко всему. Научат защищать и своих будущих жен и детей, и нашу Беларусь», — отметил он.
Андрей Булыга добавил, что испытывает гордость, видя, сколько молодых людей сегодня приносят присягу: «Молодцы, у них нет такого, чтобы не пойти в армию, “откосить”. Очень рад видеть таких ребят».
Павел Булыга отметил, что эмоции от принятия присяги только положительные. «Служба для меня началась благоприятно, и я надеюсь, что так будет и дальше. В принципе, я готов и максимально настроен на службу в армии», — сказал молодой человек.
По словам Павла, уже в первые дни он познакомился с остальными новобранцами: «Здесь много хороших людей, с которыми мне предстоит нести службу».-0-