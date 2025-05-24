«Очень рад, что попал в эту часть». Более 2,5 тыс. новобранцев приняли военную присягу в 72-м ОУЦ

Одним из тех, кто присягнул на верность народу Беларуси в 72-м ОУЦ, стал Юрий Михолап. Молодой человек рассказал, что ему приятно видеть родных и друзей в такой ответственный для него день. «Я уже успел познакомиться с ребятами, все они разные и по-своему интересные. Стараемся помогать друг другу, потому что вместе всегда проще, — уверен Юрий. — Поначалу, конечно, было непривычно без смартфона и других гаджетов, но через несколько дней мы к этому привыкли. Очень рад, что попал в эту часть».