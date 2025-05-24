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Мать и сына из Жодино, которые могли уехать в Турцию, разыскивают в Беларуси

В Беларуси ищут мать и сына из Жодино, которые пропали 3 мая.

Источник: Комсомольская правда

Мать и сына, жителей города Жодино, которые могли уехать в Турцию, разыскивают в Беларуси.

«Разыскиваются 32-летняя Пурыгина Надежда Владимировна и 5-летний Кучинский Ларго Давид Станиславович», — говорится в сообщении правоохранителей.

Уточняется, что выходить на связь они перестали 3 мая 2025 года, по некоторой информации, предположительно, могли уехать в Турцию.

«Приметы: Надежда — рост 172 см, среднего телосложения, цвет волос русый. Ларго Давид — рост 125 см, худощавого телосложения, волосы русые».

Всех, кому известно местонахождение матери и ее сыны, просят обращаться по номеру 102.

Ранее мы писали о том, что иностранец приехал в Беларусь, чтобы встретиться со своим сыном, но ему встретился участковый (это закончилось судом — вот тут про это).