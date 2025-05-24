Мать и сына из Жодино, которые могли уехать в Турцию, разыскивают в Беларуси

Мать и сына, жителей города Жодино, которые могли уехать в Турцию, разыскивают в Беларуси.
«Разыскиваются 32-летняя Пурыгина Надежда Владимировна и 5-летний Кучинский Ларго Давид Станиславович», — говорится в сообщении правоохранителей.
Уточняется, что выходить на связь они перестали 3 мая 2025 года, по некоторой информации, предположительно, могли уехать в Турцию.
«Приметы: Надежда — рост 172 см, среднего телосложения, цвет волос русый. Ларго Давид — рост 125 см, худощавого телосложения, волосы русые».
Всех, кому известно местонахождение матери и ее сыны, просят обращаться по номеру 102.
Ранее мы писали о том, что иностранец приехал в Беларусь, чтобы встретиться со своим сыном, но ему встретился участковый (это закончилось судом — вот тут про это).