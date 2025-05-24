Патриарх Кирилл заявил о консолидации российского общества

«Сейчас происходит такая мощная консолидация нашего общества, народа вокруг тех целей и задач, которые перед собой видит страна, возглавляемая вами, уважаемый Владимир Владимирович. Вот это является очень важным. Сердечно благодарю вас за добрые слова. А самое главное за ваше лидерство, за ваше руководство страной. За годы вашего пребывания на посту президента радикально изменилась жизнь… Речь идёт не только о повышении материального благосостояния. Люди чувствуют себя свободно. Нет дискриминаций ни по религиозному, ни по национальному принципам. Это ведь удивительно огромная страна с большим количеством этносов, национальностей и все живут в мире. Это, конечно, наша тысячелетняя традиция совместного проживания», — рассказал патриарх Кирилл в субботу, принимая поздравления от президента Путина в день своего тезоименитства в Кремле.