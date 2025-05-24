В Ингушетии обнаружили в горах потенциальный протогород

«Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода. Ранее в этом же районе археологом Макшарипом Мужухоевым были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тыс. до нашей эры. Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса», — добавил гендиректор школы.