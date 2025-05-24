В Ингушетии обнаружили в горах потенциальный протогород

МАГАС, 24 мая. /ТАСС/. Древнее поселение, которое может являться протогородом, обнаружила археологическая экспедиция школы каменщиков-реставраторов «Наследие» в горном Джейрахском районе Ингушетии. Об этом ТАСС сообщил гендиректор школы Рамзан Султыгов.
«Члены нашей археологической экспедиции сделали открытие, которое может перевернуть представление об истории региона. В Галгаевском ущелье, вдоль реки Ахк-Хий, обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом — колыбелью ингушского народа. Прокладка шурфов выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна, что указывает на ранее неизвестные сооружения», — сказал Султыгов.
По его словам, учитывая протяженность обнаруженных стен, а это около 2 км, и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс.
«Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода. Ранее в этом же районе археологом Макшарипом Мужухоевым были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тыс. до нашей эры. Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса», — добавил гендиректор школы.
Первая в Ингушетии школа каменщиков-реставраторов была открыта в горном районе осенью 2023 года по инициативе Микаила Гуцериева, и за время своей работы выпустила два потока учеников (по 12 человек в каждом). Генеральным директором школы стал Рамзан Султыгов — специалист по каменному зодчеству, принимавший участие в реставрационных работах на исторических каменных сооружениях в Европе: Испании, Португалии, Франции и Великобритании.