Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Красноярского края представила проект «Школьник — студент — прокурор»

В рамках XIX Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор» прокуратура Красноярского края приняла участие в работе Молодежной площадки «ЩИТ_Антитеррора».

В рамках XIX Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор» прокуратура Красноярского края приняла участие в работе Молодежной площадки «ЩИТ_Антитеррора».

При продвижении ценностей «Права и свободы» и «Справедливость» сотрудники прокуратуры, молодые специалисты, ученики прокурорских классов и общественные помощники ведомства представили профориентационный проект под названием «Школьник — студент — прокурор».

В рамках этого проекта юные участники форума приняли участие в интерактивной игре «Квалифицируй за 30 секунд». Анализируя обстоятельства реальных уголовных дел, участники площадки стремились правильно определить соответствующую статью Уголовного кодекса Российской Федерации, аргументируя свой выбор.

Школьники обсудили с сотрудниками прокуратуры причины, побудившие к совершению описанных преступлений, а также получили информацию об актуальных киберугрозах и способах защиты от мошеннических действий в сети Интернет.

Кроме того, учащиеся получили консультации о наборе в прокурорские классы и возможностях поступления на государственную службу, а также пообщались с представителями надзорного ведомства, задав им интересующие вопросы.

Общественные помощники рассказали о том, как можно ими стать, подчеркнули интерес и значимость работы прокурора и возможности внести свой вклад в реальную защиту прав граждан.

На самой молодежной площадке участники получили знания о противодействии терроризму, ознакомились с навыками оказания первой медицинской помощи, осознали важность традиционных ценностей и даже приняли участие в русских народных играх.