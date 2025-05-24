Прокуратура Красноярского края представила проект «Школьник — студент — прокурор»

В рамках XIX Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор» прокуратура Красноярского края приняла участие в работе Молодежной площадки «ЩИТ_Антитеррора».
При продвижении ценностей «Права и свободы» и «Справедливость» сотрудники прокуратуры, молодые специалисты, ученики прокурорских классов и общественные помощники ведомства представили профориентационный проект под названием «Школьник — студент — прокурор».
В рамках этого проекта юные участники форума приняли участие в интерактивной игре «Квалифицируй за 30 секунд». Анализируя обстоятельства реальных уголовных дел, участники площадки стремились правильно определить соответствующую статью Уголовного кодекса Российской Федерации, аргументируя свой выбор.
Школьники обсудили с сотрудниками прокуратуры причины, побудившие к совершению описанных преступлений, а также получили информацию об актуальных киберугрозах и способах защиты от мошеннических действий в сети Интернет.
Кроме того, учащиеся получили консультации о наборе в прокурорские классы и возможностях поступления на государственную службу, а также пообщались с представителями надзорного ведомства, задав им интересующие вопросы.
Общественные помощники рассказали о том, как можно ими стать, подчеркнули интерес и значимость работы прокурора и возможности внести свой вклад в реальную защиту прав граждан.
На самой молодежной площадке участники получили знания о противодействии терроризму, ознакомились с навыками оказания первой медицинской помощи, осознали важность традиционных ценностей и даже приняли участие в русских народных играх.