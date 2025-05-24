Русский дом в Кишиневе будет все-таки закрыт: Молдова разрывает соглашение с Россией о культурных центрах

Молдова готовится денонсировать соглашение с Россией. Комиссия парламента по вопросам внешней политики уже дала консультативное «добро» на этот шаг, одобрив соответствующее заключение.
Документ был направлен на взаимное продвижение истории, культуры, науки и образования между двумя странами. Он позволял создавать и поддерживать культурные центры — площадки для популяризации национального наследия и обмена опытом.
С инициативой выйти из соглашения выступило Министерство культуры Молдовы, аргументируя своё решение геополитической ситуацией и риском дезинформации.
«С учётом отсутствия молдавского культурного центра в России и одностороннего характера действия соглашения, его продолжение теряет смысл и противоречит интересам Молдовы».
Следующим шагом станет вынесение инициативы на рассмотрение в парламенте. Ожидается, что денонсация соглашения будет утверждена большинством голосов.
Речь идёт о соглашении, которое позволяло работать Российскому центру науки и культуры в Кишинёве.