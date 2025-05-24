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Мэр Уфы поздравил выпускников школ с последним звонком

В Уфе последний звонок прозвенел для 4,5 тысяч 11-классников.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 мая, во всех школах Башкирии прозвенел последний звонок. Учебный год завершился, выпускников ждут экзамены, остальных — летние каникулы. В городах и селах по всей республике проходят торжественные мероприятия, выпускники по давней традиции кружатся в весеннем вальсе.

По данным уфимской мэрии, в 2025 году школы башкирской столицы окончили 4,5 тысячи 11-классников, последний звонок прозвенел для 13 тысяч 9-классников.

Уфимских выпускников с окончанием школы поздравил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

— Дорогие выпускники, желаю успешно сдать все экзамены, определиться с выбором будущей профессии и смело идти к своей мечте! Спасибо вашим педагогам и родителям! Цените поддержку близких! — написал сити-менеджер в своих соцсетях.

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