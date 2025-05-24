Разрешите уже учителям ставить двойки и оставлять на второй год

А я знаю, почему не читает и почему режется. Потому что даже если он вообще не будет уметь читать и писать, а родители откажутся отправить его на комиссию для диагностики умственной отсталости, его все равно переведут в следующий класс. Он может даже сидеть, положив ноги на парту. Играть в телефоне. Шапку в классе не снимать. Если попадется такой в нормальной школе, с ним ничего не смогут сделать. У учителя нет права смахнуть его с парты. Нет права снять с него шапку. С телефонами хотя бы сейчас разобрались, запретили. И то запрет исключительно на здравомыслии родителей держится. Если родители сочли нужным объяснить ребенку, почему он обязан соблюдать запрет на телефоны, то он в телефоне сидеть не будет. Если не сочли, никто ничего ему не сделает: учитель не может отобрать телефон, схватить его, убрать в стол.