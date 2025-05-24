Центральный район Красноярска избавили от 300 «КамАЗов» мусора с начала года

В Центральном районе Красноярска активно продолжается борьба с несанкционированными свалками.
В течение 2025 года были очищены 43 участка, с которых вывезено 3160 кубических метров мусора, что эквивалентно 316 «КамАЗам». На эти цели из бюджета было выделено 4 миллиона рублей.
Наиболее масштабные работы были проведены в окрестностях Бадалыка, где было ликвидировано более 1000 кубометров отходов, и на Северном шоссе, где объем убранного мусора составил около 900 кубометров. Кроме того, регулярная уборка проводилась в частном секторе микрорайона Покровка, в частности, на улицах Авиационной, Березина, Полярной, Степана Разина, Уланова, Чернышевского, Юрия Гагарина и других.
Для предотвращения повторного возникновения несанкционированных свалок в проблемных местах устанавливаются камеры видеонаблюдения. Это позволяет выявлять и привлекать нарушителей к ответственности. Штрафы за загрязнение территории могут достигать 100 тысяч рублей.
Как ранее писал «МК в Красноярске», с 1 мая в Красноярском крае введен противопожарный режим.