Центральный район Красноярска избавили от 300 «КамАЗов» мусора с начала года

Наиболее масштабные работы были проведены в окрестностях Бадалыка, где было ликвидировано более 1000 кубометров отходов, и на Северном шоссе, где объем убранного мусора составил около 900 кубометров. Кроме того, регулярная уборка проводилась в частном секторе микрорайона Покровка, в частности, на улицах Авиационной, Березина, Полярной, Степана Разина, Уланова, Чернышевского, Юрия Гагарина и других.