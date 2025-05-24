В Москве объяснили, как правильно утилизировать отходы

«Некоторые виды отходов нужно утилизировать по особым правилам, поскольку они могут стать причиной пожаров в контейнерах и мусоровозах. Из горящего бака огонь способен перекинуться на припаркованные рядом автомобили, а пламя в кузове спецтехники — не только вывести из строя машину, но и стать причиной ДТП. В комплексе городского хозяйства Москвы объяснили, как следует обращаться с легковоспламеняющимися отходами, а что и вовсе нельзя выбрасывать в обычные баки», — говорится на сайте.