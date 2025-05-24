В Москве объяснили, как правильно утилизировать отходы

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Специалисты на сайте мэра и правительства Москвы рассказали, к чему может привести неправильная утилизация отходов.
«Некоторые виды отходов нужно утилизировать по особым правилам, поскольку они могут стать причиной пожаров в контейнерах и мусоровозах. Из горящего бака огонь способен перекинуться на припаркованные рядом автомобили, а пламя в кузове спецтехники — не только вывести из строя машину, но и стать причиной ДТП. В комплексе городского хозяйства Москвы объяснили, как следует обращаться с легковоспламеняющимися отходами, а что и вовсе нельзя выбрасывать в обычные баки», — говорится на сайте.
Специалисты рассказали, что перед тем, как отправить в бак тлеющие угли необходимо убедиться, что угли остыл и огонь потушен, чтобы избежать возгорания, перед утилизацией аэрозольных баллончиков нужно спустить газ, так как они являются взрывоопасными, если их не опустошить, а аккумуляторы и батарейки могут загореться при повреждении, поэтому их надо сдавать в специальные боксы в магазинах.
«Отходы стоит рассматривать не как мусор, а как полезное вторсырье, которое можно направить на переработку. Тогда предприятия потратят меньше воды, электроэнергии и других ресурсов на производство новых вещей, а количество отходов для захоронения снизится. Город станет более чистым и комфортным для жизни», — отметили специалисты регионального оператора Москвы АО «Экотехпром».
Уточняется, что в Москве создали удобную систему сбора мусора, чтобы сдавать вторсырье на переработку. На каждой площадке в столичных дворах установлены контейнеры двух цветов. Синие предназначены для сбора вторсырья, а серые — для смешанных отходов.