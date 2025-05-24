На Apple TV+ вышел фильм Гая Ричи «Источник вечной молодости» с Натали Портман

Да и в целом наблюдать за припадочной лихорадкой, одолевающей фильм почти всю дорогу, по-своему весело: под видом обаятельного главного героя тут наглым образом подсовывают совершенно отбитого отморозка, которого не стоит подпускать к людям, а еще зачем-то сходу спойлерят и без того предсказуемую концовку и назойливо повторяют мантру о том, что весь сок в пути, а не в цели. Хотя выходит как раз наоборот: два часа требуется преимущественно вздыхать, но потом на финальных титрах раздается Live Forever группы Oasis — и закрадывается шальная мысль, что все было не зря.