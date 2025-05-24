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В Красноярске начали стричь газоны

Территория преображается после зимних холодов.

Территория преображается после зимних холодов. Город расцветает яркими красками.

Процесс стрижки широких газонов с насаждениями организован поэтапно. Сначала основную часть территории обрабатывает специальный райдер, а затем бригада косарей вручную доводит работу до идеала, аккуратно подстригая траву вокруг деревьев, кустарников и на участках со сложным рельефом. Благодаря такому командному подходу удается обеспечить не только высокую скорость, но и отличное качество стрижки газонов.

Как ранее писал «МК в Красноярске», известны улицы Красноярска, которые были приведены в порядок после ремонта теплотрасс.