В Красноярске начали стричь газоны

Процесс стрижки широких газонов с насаждениями организован поэтапно. Сначала основную часть территории обрабатывает специальный райдер, а затем бригада косарей вручную доводит работу до идеала, аккуратно подстригая траву вокруг деревьев, кустарников и на участках со сложным рельефом. Благодаря такому командному подходу удается обеспечить не только высокую скорость, но и отличное качество стрижки газонов.