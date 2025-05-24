В Ингушетии нашли следы древнего протогорода

В пресс-службе отметили, что прокладка шурфов — вертикальных горных выработок — выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна — верхнего слоя почвы, — что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен — около двух километров — и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс.