В Ингушетии нашли следы древнего протогорода

НАЛЬЧИК, 24 мая — РИА Новости. Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления об истории региона, сообщили в пресс-службе школы каменщиков-реставраторов «Наследие».
«Археологическая экспедиция школы мастеров каменщиков-реставраторов ООО “Наследие” в Джейрахском районе Ингушетии сделала открытие, которое может перевернуть представления об истории региона. В Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий (Тетрицкали) обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом — колыбелью ингушского народа», — говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что прокладка шурфов — вертикальных горных выработок — выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна — верхнего слоя почвы, — что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен — около двух километров — и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс.
«Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода», — приводит пресс-служба слова генерального директора школы «Наследие» Рамзана Султыгова.
В пресс-службе уточнили, что ранее в этом же районе были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры.
«Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса», — подчеркнули в школе «Наследие».
Школа каменщиков-реставраторов «Наследие» создана в октябре 2023 года на территории историко-архитектурного комплекса Нижний Пуй. Первый выпуск учащихся состоялся в мае 2024 года. Школа планирует ежегодно выпускать до 48 специалистов различных направлений, обеспечивая регион квалифицированными кадрами для работы с историческими объектами.
Ранее сообщалось, что власти Ингушетии при помощи фонда «Сафмар» планируют реализовать в горной части республики долгосрочный проект по исследованию и реставрации более 3 тысяч памятников ингушской средневековой архитектуры.