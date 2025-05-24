Божественная литургия и крестный ход состоялись в Минске в День славянской письменности и культуры

По его словам, язык формирует сознание, сознание формирует реальность. На это обращали внимание и святые равноапостольные братья Мефодий и Кирилл. Они говорили: «вы будете жить на земле так, как мыслите, так, как читаете и как говорите». Епископ Авксентий призвал вдуматься в эти слова. «Чем проще наш разговор, чем проще наши мысли, чем больше в них “ок”, “спс”, тем меньше смысла в нашей жизни и тем хуже мы живем», — сказал он.