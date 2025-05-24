Божественная литургия и крестный ход состоялись в Минске в День славянской письменности и культуры

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Божественная литургия и крестный ход состоялись сегодня в Минске в честь Дня славянской письменности и культуры, передает корреспондент БЕЛТА.
Этот праздник отмечается в память о создателях славянской азбуки и первых переводчиках богослужебных книг на славянский язык — равноапостольных Мефодии и Кирилле.
День славянской письменности и культуры празднуется в Беларуси.
В Свято-Духовом кафедральном соборе, один из приделов которого освящен в часть равноапостольных братьев, совершена Божественная литургия, которую возглавил Епископ Несвижский Авксентий, викарий Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
«Столетия мы пользуемся той азбукой, которую оставили для нас эти братья, которые потрудились, чтобы нас объединить, дать нам возможность читать святое Евангелие, воплощать его в свою жизнь», — отметил Епископ Авксентий в своей проповеди, добавив, что азбука была дана по молитвам.
По его словам, язык формирует сознание, сознание формирует реальность. На это обращали внимание и святые равноапостольные братья Мефодий и Кирилл. Они говорили: «вы будете жить на земле так, как мыслите, так, как читаете и как говорите». Епископ Авксентий призвал вдуматься в эти слова. «Чем проще наш разговор, чем проще наши мысли, чем больше в них “ок”, “спс”, тем меньше смысла в нашей жизни и тем хуже мы живем», — сказал он.
«Столетия назад равноапостольные братья оставили это послание, чтобы мы, глядя на нашу древнюю азбуку, понимали, что к своим языку, мыслям и разговору относиться нужно осторожно и правильно», — подчеркнул Епископ Авксентий, указав на то, что в мыслях и словах, чтении всегда должен присутствовать Бог.
В крестном ходе после Божественной литургии приняли участие представители духовенства, общественных организаций, культурных учреждений, студенты и все желающие. Крестный ход начался от Свято-Духового кафедрального собора. В это время второй крестный ход двигался от Петропавловского собора на Немиге. Встретились они на подходе к Минскому замчищу, где у фундамента Замковой церкви — первого минского православного храма, возведенного в XI веке, совершен молебен.
По словам иерея Андрея Ломакина, клирика Свято-Духова кафедрального собора столицы, крестный ход в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла — уже сложившаяся традиция.
«Труд святых равноапостольных Мефодия и Кирилла невозможно переоценить. Ведь благодаря им славяне получили письменность, а это очень важно. Сами святые говорили, что проповедовать Евангелие, не записывая в книгу слова проповеди или слова Евангелия, — то же самое, что писать на воде. Сказанное забудется, если это не зафиксировать письменно. Поэтому письменность была совершенно необходима для проповеди Евангелия», — сказал он.
Иерей Андрей Ломакин обратил внимание, что Кирилл и Мефодий создавали не письменность саму по себе — они создавали инструмент для проповеди Евангелия и христианской веры. В основе их труда лежит христианская вера и проповедь Евангелия, подчеркнул он.
Празднование Дня славянской письменности имеет огромное значение для каждого современного человека, добавила минчанка Мария Малинович, принявшая участие в крестном ходе. Благодаря деятельности святых, которые вспоминаются в этот день, славяне получили возможность и читать, и писать на родном языке, а это способствовало развитию культуры, просвещению и становлению государственности. -0-