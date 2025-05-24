Разрешилась интрига «АРТ-вакацый»-2025. В Гомеле назвали обладателей Гран-при и призеров конкурса

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле названы обладатели Гран-при республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі», передает корреспондент БЕЛТА.
Финал форума талантов и гала-концерта прошел на базе Дома учителя в Гомеле. В этом году фестиваль посвящен 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Его девиз — «Ствараем будучыню, шануючы мiнулае: Перамога! Натхненне! Жыццё!» — творчески отражен в тематических концертных программах и выступлениях коллективов.
Как подчеркнул начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар, проект «АРТ-вакацыі» — это всегда праздник творчества и талантливой молодежи. В этом году его финалистов принимает юбилейная молодежная столица — Гомель. «Этот фестиваль в нашей стране проходит с 2003 года. На этот раз в отборочных этапах приняли участие около 200 профессиональных коллективов. Можно именно так их назвать, потому что действительно наша молодежь талантливая, и благодаря своим творческим педагогам у них все здорово получилось. Сегодня в этом зале нет проигравших, здесь отмечаем лучших из лучших, все победители. И в этот знаковый год — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — очень много творческих номеров было посвящено этой теме, а также народным традициям, которые закладывали наши предки. Отрадно, что наша молодежь сохраняет и приумножает традиции, наше наследие», — подчеркнул он.
Гран-при фестиваля получили несколько учреждений. За большой вклад в гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание молодежи, многолетнюю результативную деятельность, развитие массовых форм любительского творчества и поддержку творческих инициатив отмечен Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж. Минский государственный колледж инновационных строительных технологий имени И. М. Жижеля награжден за результативную деятельность по развитию и внедрению инновационных подходов профессиональной ориентации молодежи, эффективных форм популяризации рабочих профессий средствами художественного творчества. Еще одна награда — Витебскому государственному технологическому колледжу — за эффективную деятельность по художественно-эстетическому воспитанию, сохранению традиций и развитию массовых форм любительского творчества учащейся молодежи. За многолетнюю результативную деятельность, большой вклад в художественно-эстетическое воспитание и популяризацию в молодежной среде любительского творчества приза удостоена вокальная группа «Прамень» Могилевского государственного электротехнического колледжа.
Также отмечены главные управления образования Минской, Гомельской и Гродненской областей. На сцену поднимались десятки ребят и их педагогов, которых отличает неуемная энергия и каскад творческих идей. Награды победителям, а также творческий подарок для участников и гостей фестиваля преподнесла председатель жюри — заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева.
Финал и гала-концерт стали яркой точкой насыщенной программы для гостей региона. Накануне ребята из разных регионов страны посетили предприятия «Спартак» и «Милкавита», где ознакомились с производством любимых вкусностей, а также продегустировали продукцию. Также для молодых людей организовали экскурсию по набережной реки Сож и пейзажному парку дворцово-паркового комплекса. Участники форума возложили цветы к памятнику на мемориале «Аллея героев».
Цель смотра-конкурса заключается в формировании гражданственности и патриотизма молодежи, ценностного отношения к историко-культурному наследию белорусского народа, содействии внедрению социокультурных новаций и поддержке инициатив, творческом развитии и самореализации молодежи. Организаторами выступили Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. -0-