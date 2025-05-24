Разрешилась интрига «АРТ-вакацый»-2025. В Гомеле назвали обладателей Гран-при и призеров конкурса

Как подчеркнул начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар, проект «АРТ-вакацыі» — это всегда праздник творчества и талантливой молодежи. В этом году его финалистов принимает юбилейная молодежная столица — Гомель. «Этот фестиваль в нашей стране проходит с 2003 года. На этот раз в отборочных этапах приняли участие около 200 профессиональных коллективов. Можно именно так их назвать, потому что действительно наша молодежь талантливая, и благодаря своим творческим педагогам у них все здорово получилось. Сегодня в этом зале нет проигравших, здесь отмечаем лучших из лучших, все победители. И в этот знаковый год — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — очень много творческих номеров было посвящено этой теме, а также народным традициям, которые закладывали наши предки. Отрадно, что наша молодежь сохраняет и приумножает традиции, наше наследие», — подчеркнул он.