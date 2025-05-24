Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал о благоустройстве около четырех станций метро в Москве

Собянин: около четырех станций Троицкой ветки будет благоустройство.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Около станций «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская» Троицкой линии Московского метрополитена запланировано масштабное благоустройство, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Территории около будущих станций “ЗИЛ”, “Крымская”, “Академическая” и “Вавиловская” Троицкой линии метро ждет масштабное комплексное благоустройство», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы уточнил, что возле «Вавиловской» приведут в порядок около 100 тысяч квадратных метров: сделают новые участки автодорог для транспорта и пешеходных зон, организуют новую дождевую канализацию, разобьют газон, высадят деревья, кустарники и цветы, установят скамейки, велопарковки и современные павильоны для ожидания наземного городского транспорта.