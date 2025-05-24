Собянин рассказал о благоустройстве около четырех станций метро в Москве

Мэр Москвы уточнил, что возле «Вавиловской» приведут в порядок около 100 тысяч квадратных метров: сделают новые участки автодорог для транспорта и пешеходных зон, организуют новую дождевую канализацию, разобьют газон, высадят деревья, кустарники и цветы, установят скамейки, велопарковки и современные павильоны для ожидания наземного городского транспорта.