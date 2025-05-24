Крейсер Балтийского флота «Аврора» отмечает 125-летие спуска на воду

КАЛИНИНГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные 125-й годовщине спуска на воду крейсера Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота «Аврора» прошли в Санкт-Петербурге, где базируется легендарный корабль, сообщила пресс-служба флота.
«Торжества, посвященные Дню корабля, начались с построения личного состава, подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания, также были зачитаны приказы о поощрении отличившихся военнослужащих из числа экипажа “Авроры”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что для гостей крейсера была организована экскурсия по кораблю, их познакомили с условиями быта и корабельной службы. Гостям были продемонстрированы некоторые помещения корабля и музейные экспонаты, представители командования корабля рассказали о вооружении и боевых возможностях крейсера.
О крейсере.
Крейсер «Аврора» стал известен благодаря своему участию в Русско-японской войне (1904−1905 годы). Он был задействован в бою при Цусиме, где, несмотря на тяжелые потери, проявил героизм и стойкость.
Однако «Аврора» вошла в историю не только как военный корабль, но и как символ Октябрьской революции 1917 года. Именно с ее борта был дан сигнал к началу штурма Зимнего дворца, что открыло новую эпоху в истории России.
Крейсер «Аврора» был спущен на воду 24 мая 1900 года. С момента этого события прошло 125 лет, но корабль до сих пор находится в составе Балтийского флота и за этот срок принял участие в трех войнах.
Невзирая на солидный возраст, внутри крейсер оснащен действующим оборудованием. А на его борту, как и раньше, несут службу военнослужащие Балтийского флота как по призыву, так и контрактной службы. Все по корабельному уставу: ежедневные наряды, обучение личного состава, вахта.