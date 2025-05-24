В белорусской деревообработке наметились новые перспективы. Как могут измениться подходы к домостроению

Как пояснил журналистам Юрий Назаров, внедрение данных технологий — одна из перспектив в деревообработке. «Пиломатериалы — это уже путь известный. Дальше доска — это полуфабрикат. Мы из доски начнем делать для своей туристической инфраструктуры дома. Это очень важно. Президент же сказал сделать туризм национальным брендом, — отметил Юрий Назаров. — Докладывали Президенту о строительстве новой фермы. Мы используем деревянные конструкции. Но используем традиционные — клееный брус. А в принципе, сегодня есть другие — ЛВЛ-брус, который более легкий и с большими несущими способностями».