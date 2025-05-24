В белорусской деревообработке наметились новые перспективы. Как могут измениться подходы к домостроению

24 мая, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая во время посещения деревоперерабатывающего комплекса «Лясковичи» в Петриковском районе подчеркнул необходимость развития деревянного домостроения, передает корреспондент БЕЛТА.
«Это наша перспектива». Лукашенко о производстве пеллет и использовании местных видов топлива «Агрогородки — цель номер один». Лукашенко о переводе котельных на пеллеты.
Управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров предложил главе государства активнее внедрять при домостроении ЛВЛ-брусы. Их можно использовать в качестве перекрытий вместо изделий из железобетона и металла.
Однако для организации производства ЛВЛ-брусов необходимо специальное оборудование. Кроме того, потребуется внести изменения в строительные нормы. В нынешнем законодательстве не прописано использование этого материала.
«Я готов принять решение. Вносите предложения. Но не так: “Давайте подождем чего-то”. Надо срочно закупить оборудование. Что-то сами сделаем. И первую линию надо смонтировать до нового года, — сразу же обозначил сроки Александр Лукашенко. — Если вы уверены, что это нормально для строительства жилья и прочего, вносите предложения. Я поддержу. Надо делать. Это же наш материал».
Как пояснил журналистам Юрий Назаров, внедрение данных технологий — одна из перспектив в деревообработке. «Пиломатериалы — это уже путь известный. Дальше доска — это полуфабрикат. Мы из доски начнем делать для своей туристической инфраструктуры дома. Это очень важно. Президент же сказал сделать туризм национальным брендом, — отметил Юрий Назаров. — Докладывали Президенту о строительстве новой фермы. Мы используем деревянные конструкции. Но используем традиционные — клееный брус. А в принципе, сегодня есть другие — ЛВЛ-брус, который более легкий и с большими несущими способностями».
По его словам, ЛВЛ-брус можно использовать при возведении самых разных объектов.
«Президент поручил проработать и доложить ему до конца года. Думаю, мы этот вопрос решим. И мы хотели бы из этого сырья делать что-то такое, что было бы востребовано. В Беларуси такого продукта нет. Это перспектива развития деревообработки», — заявил управляющий делами Президента. -0-