Большой молодежный субботник провели в Могилеве на месте установки памятного знака жертвам геноцида

24 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Большой молодежный субботник провели 24 мая в Могилеве. Молодежь инициировала благоустройство на месте массового расстрела мирных жителей в годы войны в Казимировском лесу на ул. Ровчакова, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Александр Саксонов, акция по наведению порядка приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году благоустройства. «Наша молодежь знает историю Великой Отечественной войны, с трепетом и уважением относится к великому подвигу тех, кто ценой своей жизни на передовой и в тылу ковал эту Победу, — подчеркнул он. — Мы не должны забывать о том, что происходило в те годы, не позволять переписывать историю. А тем, кто ставит прошлое под сомнение, надо приехать на место, где мы сегодня работаем, и убедиться, что здесь происходило. Это страшно, и даже в мыслях этого нельзя допускать, как можно совершать такие ужасные поступки и издеваться над людьми».
На объекте трудились более 80 человек. По словам Александра Саксонова, белорусская молодежь очень активна и постоянно проявляет инициативу. «Каждый вносит посильный вклад и не остается в стороне, — подчеркнул он. — Именно поэтому сегодня не разовая акция, у нас запланирован ряд субботников как местного уровня, так и областного масштаба. Радует, что молодые люди не безразличны к будущему своей малой родины и страны, у них есть желание двигаться вперед, созидать и, главное, беречь свою историю, традиции и культуру».
Третьекурсник электротехнического факультета БРУ Константин Комельков подчеркнул, что благоустройство такого памятного места — дело нужное и важное, тем более для молодежи. «Раньше на наших землях происходил геноцид белорусского народа. И сегодня мы пришли сюда, чтобы почтить память погибших и напомнить о том, что и молодежь считает, что мы не вправе забывать страшные события тех лет. Это нужно, чтобы больше никогда этого не повторилось», — заключил он.
Сейчас на ул. Ровчакова есть памятный знак погибшим мирным жителям Могилева, который установили еще в 1970-х годах. В прошлом году под руководством прокуратуры Могилевской области в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны здесь проходили работы по поиску останков мирных жителей, во время которых 52-м поисковым батальоном Вооруженных Сил Беларуси и поисковиками Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру» обнаружены семь расстрельных ям и останки более 300 мирных граждан.
В этом году на ул. Ровчакова планируется установить памятный знак жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Для этого рабочие уже залили фундамент и постамент, идет очистка и благоустройство прилегающей территории. -0-