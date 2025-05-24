Большой молодежный субботник провели в Могилеве на месте установки памятного знака жертвам геноцида

Как отметил первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Александр Саксонов, акция по наведению порядка приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году благоустройства. «Наша молодежь знает историю Великой Отечественной войны, с трепетом и уважением относится к великому подвигу тех, кто ценой своей жизни на передовой и в тылу ковал эту Победу, — подчеркнул он. — Мы не должны забывать о том, что происходило в те годы, не позволять переписывать историю. А тем, кто ставит прошлое под сомнение, надо приехать на место, где мы сегодня работаем, и убедиться, что здесь происходило. Это страшно, и даже в мыслях этого нельзя допускать, как можно совершать такие ужасные поступки и издеваться над людьми».