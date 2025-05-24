Казахстанцы расходуют воды в 10 раз больше воды развитых стран

В Астане дефицита воды нет.
Расточительны по воде не только сами жители, но и бизнес: в нашей стране на единицу продукции тратится трое больше воды, чем в России, США и Австралии. Основная проблема в нашей стране, удаленной от моря, заключается не в дефиците воды, а в ее нерациональном использовании. Об этом в ходе недавнего правительственного часа в Мажилисе Парламента сообщил депутат, председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев.
Отвечая на вопрос депутата Павла Казанцева о том, грозит ли Астане ситуация с дефицитом воды, вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов подчеркнул, что в отдельных районах столицы был дефицит воды, однако были приняты меры, и в конце 2023 года была введена в эксплуатацию фильтровально-насосная станция № 3.
При суточном потреблении воды 350 тыс. кубических метров в сутки мощность этих трех фильтровальных станций города составляет 410 тыс кубических метров, то есть с учетом развития на сегодняшний день уже дефицита воды в столице у нас нет, но в целом, чтобы были резервные источники водоснабжения столицы, в настоящее время прорабатывается несколько проектов, — уточнил он.
Первый — это строительство насосно-фильтровальной станции № 4, проектно-сметная документация (ПСД) по проекту в процессе разработки. Станция позволит обеспечить население питьевой водой в объеме 200 тыс. кубических метров в сутки.
Второй проект — строительство водовода от канала Каныша Сатпаева. Ведется строительство водовода от Нуринского месторождения подземных вод, по нему тоже предполагается дополнительный приток воды в объеме порядка 38 тыс. кубических метров в сутки. В настоящее время ПСД уже готова, в мае планируется заходить на комплексную вневедомственную экспертизу. Ориентировочная заявленная стоимость по этому проекту составляет порядка 56 миллиардов тенге, — добавил Куандык Кажкенов.
И третий проект — это строительство технического водовода от насосной станции Тельмана, стоимость проекта составляет 17,6 миллиарда тенге. В текущем году из местного бюджета выделено 3,2 миллиарда тенге. Все это даст возможность в будущем с учётом высокого темпа развития столицы обеспечить население водой. Дефицита не будет, заверяют чиновники.
В Егиндыколе из-за перебоев воды была объявлена ЧС, как идет ремонт.
В продолжение темы депутат Айна Мусралимова поинтересовалась, как решается многолетняя проблема Нуринского группового водопровода, введённого в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. Он обеспечивает водой более 20 населённых пунктов, 5 районов Акмолинской области.
По словам министра водных ресурсов и ирригации РК (МВРИ) Нуржана Нуржигитова, в селе Егиндыколь в 2023 году решением акима был объявлен режим ЧС. После этого в прошлом году из резервов правительства было выделено около 6 миллиардов тенге. На эти деньги была проведена полная замена магистральных сетей, это 162 км из общей протяженности 192 км.
Плюс мы начали работы на головном сооружении. Есть 8 скважин, которые воду подают. Дебета воды не хватает, поэтому дополнительно ещё будет построено 12 скважин. В прошлом году 4 скважины пробурили, в этом году дополнительно выделено порядка 4,7 миллиарда тенге из республиканского бюджета. В этом году работы продолжатся, мы работы по первому этапу магистрального канала полностью завершим, — уточнил глава МВРИ.
Завершение проекта головного сооружения намечено в 2027 году. Кроме того, комитет водного хозяйства разрабатывает две проектно-сметные документации. Это проведение отводных каналов для 6 населенных пунктов, и внутренней сети для 4 населённых пунктов.
По отводным каналам правительственная документация у нас на экспертизе, по внутренней сети 4 населённых пунктов мы в этом году экспертизу возьмем, поэтому на следующий год дополнительно мы, или же местные исполнительные органы, подадим заявку для выделения денег. Финансовые средства будут выделяться, в рамках выделенных финансовых средств работы будут выполнены. По нашим расчётам, это ещё до 2028 года работа будет вестись, — подчеркнул он.
Пять лет нужно, чтобы подготовить мастер-план по сохранению озера Балхаш.
Депутат Бауыржан Смагулов выразил обеспокоенность тем, что экосистема озера Балхаш находится в состоянии экологического кризиса. В случае бездействия со стороны государства озеро рискует повторить печальную судьбу Аральского моря.
О том, какая системная работа проводится для сохранения Балхаша и поддержания его водного баланса, в том числе с сопредельными странами, пояснил министр водных ресурсов.
В прошлом году во Франции казахстанская сторона заключила меморандум с Французским агентством развития (AFD) о выделении грантовых средств в размере 1,35 млн евро.
Они эти деньги выделили, мы уже заключили генеральное соглашение. Французская компания — Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) разрабатывает мастер план совместно с нашими научно-техническими университетами. Кроме этого, Kazakhmys выделил $5 млн для реализации этого мастер-плана. В 2028—2029 годы планируется завершение всех работ. Мы получим мастер-план, где будет всё чётко расписано до 2040 года, что мы должны делать, чтобы это озеро сохранить, — уточнил Нуржан Нуржигитов.
Чтобы к этому времени не произошло экологической катастрофы, для поддержания уровня Балхаша на нормальном уровне ежегодно необходимо обеспечивать приток в размере не менее 12 миллиардов кубов воды.
В прошлом году мы обеспечили приток практически 16 миллиардов кубометров, что позволило уровень по балтийской системе поднять до 341/77. Опасный уровень — 341. То есть люди, которые там живут, действительно видят, что объём воды уже поднимается. За 4 месяца этого года мы направили более 4 миллиардов кубов воды. По сравнению с прошлым годом за этот период было направлено 2,5 миллиарда. Это получилось, потому что в прошлом году Капшагайское водохранилище наполнено 100%, и в этом году мы сейчас попуски очень большие делаем по реке Или на Балхаш. Эта тенденция, я думаю ещё в следующие годы сохранится, — уточнил глава МВРИ.
34 миллиарда кубометров воды поступит в Аральское море.
Депутат Мурат Абенов сообщил, что недавно депутаты посетили Аральский район, в котором проживает около 200 тыс. человек.
С 2019 в Жалагашском районе ведется проект реконструкции оросительных каналов, и население Арала ждёт от нас ответа. Они говорят, что это был ошибочный проект, потому что плотина расположена ниже. 45 миллиардов кубометров воды просто так утекли, — отметил народный избранник.
По словам Нуржана Нуржигитова, именно в Кызылординской области вопрос воды стоит наиболее остро. В регионе реализован один проект на 11,2 миллиарда тенге.
Конечно, есть некоторые моменты с подрядчиком, в этом году мы будем принимать акт. Мы провели подробный анализ. С 2000 до 2020 годы по Сырдарье поступило как минимум 18 миллиардов кубометров воды. С 2020 года до сегодняшнего дня этот приток воды составляет 13−14 миллиардов кубометров, то есть уровень снизился. Многие эксперты озвучивают прогноз, что в Средней Азии до 2040 года дефицит воды будет на уровне 14−15 миллиардов, — подытожил министр.
По словам главы ведомства, для сохранения воды с Кокарала ведутся работы по строительству гидротехнических сооружений. В 2026 году планируется завершить этот проект.
В 2025 и 2026 годы ежегодно будет выделяться по 600 миллионов тенге. В целом, отметка по Балтийской отметке 42, и сейчас мы ведем работу с экспертами, с сообществом Кызылординского региона, Аральского района. Поэтому близ села Аманоткель будет построен гидроузел, — отметил он.
Гидроузел нам необходим, во-первых, для сброса коллекторных вод. Уровень канала будет повышен ещё на 2 метра, и в рамках реализации этого проекта будет обеспечен дополнительный приток воды более 7 миллиардов кубометров.
Сейчас более 23,7 миллиарда кубометров воды, более 4 миллиардов кубометров мы сбросили в Аральское море. Получается, 7 миллиардов ещё добавится. В целом, 34 миллиарда воды поступит в Аральское море, то есть этот проект будет непрерывно продолжаться. Если объём поступаемой воды будет больше, мы далее будем развивать в этом направлении проект. Сейчас мы со Всемирном банком ведём переговоры, подготавливаем соответствующие документы. Планируем, сейчас мы будем продолжать работу по кредитованию с Всемирным банком, — резюмировал Нуржан Нуржигитов.
Усилен контроль по реализации проектов с участием международных фининститутов.
Мажилисмен Марат Башимов обратил внимание на то, что в 2023 году в мажилисе, в соответствии с Конституцией, был заслушан отчёт Высшей аудиторской палаты по анализу эффективности управления водными ресурсами.
В рамках отчета было отмечено отсутствие должного контроля за планированием и реализацией проектов с участием международных финансовых институтов, реализуемых с 2014 года. Их общая стоимость — порядка 258 миллиардов тенге. При этом сроки их реализации неоднократно продлевались. Теперь аж 2026 год. Как исполняются рекомендации Высшей аудиторской палаты, и как проводится борьба с злоупотреблениями и бесхозяйственностью? И второй вопрос, что сделано для оптимизации процедурных моментов и ускорения завершения проектов в обозначенные сроки?, — поинтересовался депутат.
По словам министра, в РГП «Казводхоз» (Казсушар) были приняты меры кадрового порядка, теперь там работают новые специалисты.
По рекомендации Высшей аудиторской палаты в структуре Казсушар создан отдельный отдел, который занимается данными международными займами, и он прошёл специальное обучение по международным стандартам FIDIC (от фр. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) — международная федерация инженеров-консультантов.
Кроме этого, в группе управления Исламского банка развития (ИБР) и группе управления Всемирного банка тоже были приняты кадровые решения. По всем проектам, где отмечались низкие темпы работ, приняты новые планы. Это в рамках сотрудничества с ИБР, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), — добавил он.
В результате по линии ЕБРР в этом году проект будет завершен 100%.
По ИБР мы завершаем 95% работ, на 2026 год перейдут работы по приёму в эксплуатацию. Проект Всемирного банка превратился в долгострой, потому что было хроническое недофинансирование с республиканского бюджета. Там 70% финансирование республиканского бюджета, 30% Всемирный банк. В этом году мы все эти вопросы решили. Республиканский бюджет нам выделил 100% средства, в этом году тоже мы его практически 100% завершаем. На 2026 год переходят вопросы приёмочной работы, уже во время вегетации непосредственно планируются проверка и приём работ, — уточнил министр.
В проекте ЕБРР произошло удорожание проекта на 12−15 млрд тенге за счёт курсовой разницы. В начале его реализации доллар стол 360 тенге, сейчас выше 500.
Сейчас по Жамбылской области мы разработали ещё дополнительно проектно-сметные документации по бетонированию 14 каналов. Эти проекты планируются к реализации в 2024—2027 годы, деньги есть. Почему бы эти деньги не использовать, такое решение приняли, — подытожил Нуржан Нуржигитов.
В свою очередь, как вице-министр финансов Асет Турысов дополнил, что Министерство финансов в лице поверенного агента — Фонда проблемных кредитов — на ежеквартальной основе ведёт мониторинг по освоению средств займа, и на постоянной основе вместе с МВРИ, с коллегами из международных финансовых организаций и с заемщиком ведет постоянные переговоры", — уточнил представитель Минфина.
Все вопросы по оптимизации: аннулированию либо продлению проектов, либо другие вопросы, выносятся на координационный совет под руководством заместителя премьер-министра.
По всем этим вопросам мы совместно отрабатываем и принимаем все необходимые решения, в том числе где надо, поддерживаем через республиканский бюджет, в виде постановления либо заключения, — резюмировал Асет Турысов.