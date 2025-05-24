Казахстанцы расходуют воды в 10 раз больше воды развитых стран

В прошлом году мы обеспечили приток практически 16 миллиардов кубометров, что позволило уровень по балтийской системе поднять до 341/77. Опасный уровень — 341. То есть люди, которые там живут, действительно видят, что объём воды уже поднимается. За 4 месяца этого года мы направили более 4 миллиардов кубов воды. По сравнению с прошлым годом за этот период было направлено 2,5 миллиарда. Это получилось, потому что в прошлом году Капшагайское водохранилище наполнено 100%, и в этом году мы сейчас попуски очень большие делаем по реке Или на Балхаш. Эта тенденция, я думаю ещё в следующие годы сохранится, — уточнил глава МВРИ.